В Новосибирской области дополнят инициативы Путина новыми мерами

НОВОСИБИРСК, 15 янв – РИА Новости. Глава Новосибирской области Глава Новосибирской области Андрей Травников заявил, что власти региона в самые короткие сроки намерены внедрить новые инициативы президента РФ Владимира Путина и дополнить их региональными мерами, сообщает областное правительство.

"Я уверен, что при поддержке местных отделений, депутатов всех уровней "Единой России" новые инициативы главы государства мы в кратчайший срок внедрим на территории нашей области и, скорее всего, дополним нашими региональными мерами, не будем ограничиваться тем, что сегодня предложил президент нашей страны", - приводятся в сообщении слова Травникова.

Губернатор отметил, что его впечатлили новые предложения по демографии, предусматривающие дополнительные меры поддержки семей с детьми с рождения первого ребенка. Также он обратил внимание на поддержку системы образования. В частности, для Травникова было ожидаемым решение о повышении статуса классных руководителей.

"Со своей стороны на региональном и муниципальном уровнях нам предстоит большая работа по реализации инициативы по обеспечению бесплатным горячим питанием всех детей во всех начальных школах области без каких-либо исключений", - отметил глава региона.

Травников подчеркнул, что властям региона необходимо "очень быстро развернуть работу", так как инициатив главы государства очень много, причем многие из них нужно реализовывать уже с 1 января 2020 года.

"Сегодня у меня есть возможность объединить усилия управленческой команды правительства региона и муниципалитетов с большой общественно-политической командой регионального отделения партии "Единая Россия", - сказал он.