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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-15T15:29+0300
https://ria.ru/20200115/1563450701.html
В Новосибирской области дополнят инициативы Путина новыми мерами
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РИА Новости

В Новосибирской области дополнят инициативы Путина новыми мерами

15:29 15.01.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГубернатор Новосибирской области Андрей Травников
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 15 янв – РИА Новости. Глава Новосибирской области Андрей Травников заявил, что власти региона в самые короткие сроки намерены внедрить новые инициативы президента РФ Владимира Путина и дополнить их региональными мерами, сообщает областное правительство.
"Я уверен, что при поддержке местных отделений, депутатов всех уровней "Единой России" новые инициативы главы государства мы в кратчайший срок внедрим на территории нашей области и, скорее всего, дополним нашими региональными мерами, не будем ограничиваться тем, что сегодня предложил президент нашей страны", - приводятся в сообщении слова Травникова.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
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Вчера, 11:00Послание президента России Федеральному собранию
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Ключевые заявления
Губернатор отметил, что его впечатлили новые предложения по демографии, предусматривающие дополнительные меры поддержки семей с детьми с рождения первого ребенка. Также он обратил внимание на поддержку системы образования. В частности, для Травникова было ожидаемым решение о повышении статуса классных руководителей.
"Со своей стороны на региональном и муниципальном уровнях нам предстоит большая работа по реализации инициативы по обеспечению бесплатным горячим питанием всех детей во всех начальных школах области без каких-либо исключений", - отметил глава региона.
Травников подчеркнул, что властям региона необходимо "очень быстро развернуть работу", так как инициатив главы государства очень много, причем многие из них нужно реализовывать уже с 1 января 2020 года.
"Сегодня у меня есть возможность объединить усилия управленческой команды правительства региона и муниципалитетов с большой общественно-политической командой регионального отделения партии "Единая Россия", - сказал он.
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Послание президента России Федеральному собраниюАндрей ТравниковЕдиная РоссияВладимир ПутинНовосибирскНовосибирская областьРоссияОбщество
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