Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область
Ленинградская область
2020-01-15T15:24+0300
https://ria.ru/20200115/1563450400.html
В Ленобласти готовы обеспечить бесплатным питанием начальные классы
https://cdn21.img.ria.ru/images/148570/38/1485703854_0:66:1474:895_1036x0_80_0_0_9895a6f22c4e4013e47d4edf26309ed2.jpg
РИА Новости

В Ленобласти готовы обеспечить бесплатным питанием начальные классы

15:24 15.01.2020
61
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкШкольная столовая
Школьная столовая
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 янв - РИА Новости. Образовательная система Ленинградской области готова с 1 сентября 2020 года обеспечивать горячим питанием учеников младших классов на бесплатной основе, заявил губернатор региона Александр Дрозденко, комментируя послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
"Образовательная система Ленинградской области – все 358 школ – безусловно и без проблем готовы с 1 сентября 2020 года обеспечивать горячим питанием учеников младших классов на бесплатной основе", - сказал Дрозденко.
Президент России Владимир Путин, оглашая ежегодное послание Федеральному собранию, заявил, что бесплатное горячее питание школьники начальных классов в регионах в школах, технически готовых к этому, начнут получать с 1 сентября 2020 года, по всей стране - не позднее 1 сентября 2023 года.
Ранее президент заявил, что всех школьников начальных классов в России нужно обеспечить горячим питанием бесплатно.
Пастух со стадом на пастбище в племенном хозяйстве по выращиванию и продаже мясного крупного рогатого скота ОАО Племенной Завод Спутник в Ленинградской области. 2015 год
Вчера, 14:58Ленинградская область
Ленобласть входит в ТОП-15 регионов РФ по гармоничному развитию села
000000
Обсудить 0
Ленинградская областьАлександр ДрозденкоОбразование - Общество
Рекомендуем
Занятие в школе искусств
"Единая Россия" проведет мониторинг детских школ искусств
Виды Тамбова
На Тамбовщине скорректируют регпрограммы с учетом послания президента
Работа столовой в средней общеобразовательной школе
В Приамурье ученики начальных классов уже получают бесплатное питание
Виды Каира
В Египте задержали членов "турецкого информационного комитета"
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников
В Новосибирской области дополнят инициативы Путина новыми мерами
Губернатор Курской области Роман Старовойт
Курская область готова с 1 сентября ввести бесплатное питание в школах
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко оценила предложения Путина по демографическим проектам
Ежегодное послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Путин призвал ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах
Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин на международном арктическом форуме Арктика – территория диалога в Санкт-Петербурге
На Чукотке уже реализуют предложение Путина о питании для школьников
Владислав Третьяк и Вероника Скворцова перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Скворцова поддержала идею увеличения целевых мест в медвузах
Конституция Российской Федерации
Глава Ленобласти рассказал, для чего нужны изменения в Конституции
Пожар в цехе по производству керамики в промышленной зоне на севере Судана в Хартуме. 3 декабря 2019
СМИ: при мятеже в столице Судана во вторник погибли девять человек
Футбольные ворота
В Крыму проведут проверку после падения футбольных ворот на школьника
Зимний Париж
В Париже в рамках проекта "Русские сезоны" выступит Театр Наций
Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодного послания президента РФ Федеральному Собранию
Труд преподавателей должен оплачиваться достойно, заявил Путин
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:40Разведчик рассказал о первом общем бое советских и польских партизан
05:34В Гидрометцентре рассказали о температурных аномалиях
05:27Польский профессор рассказала об истоках ненависти к России
05:26Синоптики рассказали, когда в России начинается климатическая весна
05:16В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в России в феврале
05:13В Японии создали кризисный отдел из-за случая пневмонии нового типа
05:09Вашингтон и Сеул не смогли договориться о разделении военных расходов
05:06В Сирии боевики продолжают обстреливать населенные пункты под Алеппо
05:03Глава МИД Пакистана заявил, что на встрече с Помпео обсудит Иран
05:02Жириновский ответил на вопрос о намерении посадить Соловьева в тюрьму
04:57В Хабаровском крае посчитали, сколько региону нужно на детские пособия
04:47Машков прокомментировал то, что "Дылда" не стала номинантом на "Оскар"
04:41Ъ: Медведев планировал реформу политической системы
04:39Роскосмос нашел способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией
04:36В Бейруте армия взяла под контроль район около российского посольства
04:32В Палестине рассказали о перспективах переговоров с Израилем
04:28В Палестине назвали темы, которые будут обсуждать Путин и Аббас
04:23В США ждут ускорения роста экономики из-за соглашения с Китаем и USMCA
04:15В Палестине считают, что у США нет плана по урегулированию в регионе
04:04В Японии выявили первый случай заболевания коронавирусом нового типа
Лента новостейМолния