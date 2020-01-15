В Ленобласти готовы обеспечить бесплатным питанием начальные классы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 янв - РИА Новости. Образовательная система Ленинградской области готова с 1 сентября 2020 года обеспечивать горячим питанием учеников младших классов на бесплатной основе, заявил губернатор региона . Образовательная система Ленинградской области готова с 1 сентября 2020 года обеспечивать горячим питанием учеников младших классов на бесплатной основе, заявил губернатор региона Александр Дрозденко , комментируя послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

"Образовательная система Ленинградской области – все 358 школ – безусловно и без проблем готовы с 1 сентября 2020 года обеспечивать горячим питанием учеников младших классов на бесплатной основе", - сказал Дрозденко.

Президент России Владимир Путин, оглашая ежегодное послание Федеральному собранию, заявил, что бесплатное горячее питание школьники начальных классов в регионах в школах, технически готовых к этому, начнут получать с 1 сентября 2020 года, по всей стране - не позднее 1 сентября 2023 года.