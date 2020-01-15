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Формирующиеся звезды в галактике Большое Магелланово облако
РИА Наука
2020-01-15T17:58+0300
https://ria.ru/20200115/1563450256.html
Российские ученые зарегистрировали редчайшее астрофизическое событие
https://cdn25.img.ria.ru/images/156012/34/1560123401_0:74:801:524_1036x0_80_0_0_81984ec1d2882e142bc7378c5391465b.jpg
РИА Новости

Российские ученые зарегистрировали редчайшее астрофизическое событие

15:23 15.01.2020 (обновлено: 17:58 15.01.2020)
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© РИА Новости . University of Warwick/Mark Garlick/ESOТак в представлении художника выглядит слияние двух небольших, но очень плотных нейтронных звезд. В точке слияния они взрываются как килонова
Так в представлении художника выглядит слияние двух небольших, но очень плотных нейтронных звезд. В точке слияния они взрываются как килонова
© РИА Новости . University of Warwick/Mark Garlick/ESO
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Российские астрофизики обнаружили гамма-излучение от гравитационно-волнового события GW 190425, вызванного слиянием нейтронных звезд. Результаты опубликованы в издании "Письма в Астрономический журнал", а также доступны в архиве электронных препринтов arXiv.org.
Шестого января на съезде Американского астрономического общества в Гонолулу представители коллаборации LIGO/Virgo подтвердили, что гравитационно-волновое событие S190425z, зарегистрированное 25 апреля прошлого года, было связанно со слиянием нейтронных звезд в компактной двойной системе. Теперь оно имеет официальное наименование GW 190425.
Несмотря на то что количество зарегистрированных гравитационно-волновых событий от слияния двойных черных дыр с 2015 года исчисляется уже десятками, это лишь второй в истории случай регистрации гравитационных волн от слияния нейтронных звезд. От первого такого события — слияния нейтронных звезд GW 170817 — был зарегистрирован гамма-всплеск GRB 170817A, а затем — и килоновая AT2017gfo.
Суммарная масса нейтронных звезд, слияние которых стало источником события S190425z, оказалась довольно большой: порядка 3,4 массы Солнца. Для сравнения: масса большинства нейтронных звезд в галактических рентгеновских и радиопульсарах составляет всего около 1,4 от солнечной.
Художественное изображение взрыва типичной сверхновой за пределами галактики
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Кроме того, это второй случай, когда была зафиксирована электромагнитная составляющая гравитационно-волнового события — гамма-всплеск GRB 190425, обнаруженный группой астрофизиков из ИКИ РАН в результате анализа данных детектора SPI-ACS международной орбитальной астрофизической обсерватории INTEGRAL.
Из-за того что событие S190425z зарегистрировал только один детектор LIGO, расположенный в Ливингстоне, на востоке США, область его локализации оказалась очень большой — около 7,5 тысячи квадратных градусов. Второй детектор LIGO в Хенфорде (на западе США) в этот момент времени был отключен, а что касается итальянского детектора Virgo, то сигнал гравитационных волн был слишком слаб и находился ниже пределов его возможности.
Несмотря на масштабную кампанию по поиску оптических компонентов события — послесвечения или вспышки килоновой, обнаружить их не удалось. Единственным проявлением события GW 190425 в электромагнитном спектре излучения стал гамма-всплеск, зафиксированный российскими астрофизиками Алексеем Позаненко, Павлом Минаевым, Сергеем Гребеневым и Иваном Человековым.
Гамма-всплески GRB 170817A и GRB 190425 во многом оказались похожи. Оба они относятся к коротким всплескам I типа. Но достоверность регистрации GRB 190425 прибором SPI-ACS — намного выше.
Наиболее чувствительный к гамма-всплескам монитор GBM на борту обсерватории Fermi (NASA), работающей на околоземной орбите, не смог зарегистрировать этот гамма-всплеск, так как его источник в момент импульса был закрыт Землей. Поэтому уверенное детектирование события детектором SPI-ACS представляет особую ценность, позволяя заметно сузить область локализации источника гравитационно-волнового события GW 190425 по сравнению с событием GRB 170817A.
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