Российские ученые зарегистрировали редчайшее астрофизическое событие

Так в представлении художника выглядит слияние двух небольших, но очень плотных нейтронных звезд. В точке слияния они взрываются как килонова

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Российские астрофизики обнаружили гамма-излучение от гравитационно-волнового события GW 190425, вызванного слиянием нейтронных звезд. Результаты Российские астрофизики обнаружили гамма-излучение от гравитационно-волнового события GW 190425, вызванного слиянием нейтронных звезд. Результаты опубликованы в издании "Письма в Астрономический журнал", а также доступны в архиве электронных препринтов arXiv.org.

Шестого января на съезде Американского астрономического общества в Гонолулу представители коллаборации LIGO/Virgo подтвердили , что гравитационно-волновое событие S190425z, зарегистрированное 25 апреля прошлого года, было связанно со слиянием нейтронных звезд в компактной двойной системе. Теперь оно имеет официальное наименование GW 190425.

Несмотря на то что количество зарегистрированных гравитационно-волновых событий от слияния двойных черных дыр с 2015 года исчисляется уже десятками, это лишь второй в истории случай регистрации гравитационных волн от слияния нейтронных звезд. От первого такого события — слияния нейтронных звезд GW 170817 — был зарегистрирован гамма-всплеск GRB 170817A, а затем — и килоновая AT2017gfo.

Суммарная масса нейтронных звезд, слияние которых стало источником события S190425z, оказалась довольно большой: порядка 3,4 массы Солнца. Для сравнения: масса большинства нейтронных звезд в галактических рентгеновских и радиопульсарах составляет всего около 1,4 от солнечной.

Кроме того, это второй случай, когда была зафиксирована электромагнитная составляющая гравитационно-волнового события — гамма-всплеск GRB 190425, обнаруженный группой астрофизиков из ИКИ РАН в результате анализа данных детектора SPI-ACS международной орбитальной астрофизической обсерватории INTEGRAL.

Из-за того что событие S190425z зарегистрировал только один детектор LIGO, расположенный в Ливингстоне, на востоке США, область его локализации оказалась очень большой — около 7,5 тысячи квадратных градусов. Второй детектор LIGO в Хенфорде (на западе США) в этот момент времени был отключен, а что касается итальянского детектора Virgo, то сигнал гравитационных волн был слишком слаб и находился ниже пределов его возможности.

Несмотря на масштабную кампанию по поиску оптических компонентов события — послесвечения или вспышки килоновой, обнаружить их не удалось. Единственным проявлением события GW 190425 в электромагнитном спектре излучения стал гамма-всплеск, зафиксированный российскими астрофизиками Алексеем Позаненко, Павлом Минаевым, Сергеем Гребеневым и Иваном Человековым.

Гамма-всплески GRB 170817A и GRB 190425 во многом оказались похожи. Оба они относятся к коротким всплескам I типа. Но достоверность регистрации GRB 190425 прибором SPI-ACS — намного выше.