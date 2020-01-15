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Религия и мировоззрение
2020-01-15T15:22+0300
https://ria.ru/20200115/1563450056.html
В Подмосковье на крещенских купаниях будут дежурить 65 бригад скорой
https://cdn25.img.ria.ru/images/154960/14/1549601410_0:94:3072:1822_1036x0_80_0_0_905fc63e5d83292068c87d7538a54b8b.jpg
РИА Новости

В Подмосковье на крещенских купаниях будут дежурить 65 бригад скорой

15:22 15.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМужчина во время традиционных купаний в праздник Крещения у храма Живоначальной Троицы в поселке Норское
Мужчина во время традиционных купаний в праздник Крещения у храма Живоначальной Троицы в поселке Норское
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Во время традиционных народных купаний на праздник Крещения в Подмосковье будут дежурить 65 бригад экстренной медицинской помощи, сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
"В Московской области во время Крещения будут задействованы 65 бригад скорой помощи. Дежурство будет организовано в каждом городском округе вблизи центральных купелей. Также во всех санкционированных местах для крещенских купаний во время праздника будут находиться специалисты неотложной медицинской помощи", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что подготовка к купанию должна быть постепенной: сначала необходимо снять верхнюю одежду, через две-три минуты обувь, затем, перед самим погружением, раздеться по пояс.
"Самое главное правило – нельзя употреблять алкоголь перед купанием и после. Спиртные напитки способствуют увеличению нагрузок на сердце", - уточнил главный врач Московской областной станции скорой медицинской помощи Олег Какурин.
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Он добавил, что людям с хроническими заболеваниями и болезнями сердечно-сосудистой системы следует воздержаться от погружения в воду, так как это может спровоцировать обострение недуга.
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Религия и мировоззрениеКрещение ГосподнеМосковская область
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