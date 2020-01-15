В Подмосковье на крещенских купаниях будут дежурить 65 бригад скорой

Мужчина во время традиционных купаний в праздник Крещения у храма Живоначальной Троицы в поселке Норское

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Во время традиционных народных купаний на праздник Во время традиционных народных купаний на праздник Крещения в Подмосковье будут дежурить 65 бригад экстренной медицинской помощи, сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области

"В Московской области во время Крещения будут задействованы 65 бригад скорой помощи. Дежурство будет организовано в каждом городском округе вблизи центральных купелей. Также во всех санкционированных местах для крещенских купаний во время праздника будут находиться специалисты неотложной медицинской помощи", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что подготовка к купанию должна быть постепенной: сначала необходимо снять верхнюю одежду, через две-три минуты обувь, затем, перед самим погружением, раздеться по пояс.

"Самое главное правило – нельзя употреблять алкоголь перед купанием и после. Спиртные напитки способствуют увеличению нагрузок на сердце", - уточнил главный врач Московской областной станции скорой медицинской помощи Олег Какурин.