СПЧ обсудит работу по реализации предложений Путина на заседании

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) обсудит работу по реализации предложений президента РФ Владимира Путина на заседании 28 января, заявил глава Совета Валерий Фадеев.
Президент РФ Владимир Путин, озвучивая послание Федеральному Собранию РФ, начал с вопросов демографии и поддержки семей с детьми. Помимо этого, президент сделал ряд важных заявлений, касающихся изменений Конституции, в частности, подразумевающих усиление роли парламента. Президент также предложил россиянам проголосовать по предложенному им пакету изменений.
"У нас заседание Совета 28 числа (января). Там, я думаю, мы примем решение, как конкретно мы будем работать - и над мониторингом социальных решений, и над предложением каких-то новых идей, и касательно Конституции", - сказал РИА Новости Фадеев.