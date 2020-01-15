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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-15T15:18+0300
https://ria.ru/20200115/1563449714.html
СПЧ обсудит работу по реализации предложений Путина на заседании
https://cdn22.img.ria.ru/images/156003/84/1560038426_0:276:3072:2004_1036x0_80_0_0_1d732e5c1c247cc6c0d47f0407e1f201.jpg
РИА Новости

СПЧ обсудит работу по реализации предложений Путина на заседании

15:18 15.01.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВалерий Фадеев
Валерий Фадеев
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) обсудит работу по реализации предложений президента РФ Владимира Путина на заседании 28 января, заявил глава Совета Валерий Фадеев.
Президент РФ Владимир Путин, озвучивая послание Федеральному Собранию РФ, начал с вопросов демографии и поддержки семей с детьми. Помимо этого, президент сделал ряд важных заявлений, касающихся изменений Конституции, в частности, подразумевающих усиление роли парламента. Президент также предложил россиянам проголосовать по предложенному им пакету изменений.
"У нас заседание Совета 28 числа (января). Там, я думаю, мы примем решение, как конкретно мы будем работать - и над мониторингом социальных решений, и над предложением каких-то новых идей, и касательно Конституции", - сказал РИА Новости Фадеев.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
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Вчера, 11:00Послание президента России Федеральному собранию
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Ключевые заявления
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