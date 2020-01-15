В Крыму проведут проверку после падения футбольных ворот на школьника

"Во время проведения урока физкультуры у учеников второго класса в спортивном зале на 10-летнего мальчика упали ворота, предназначенные для игры в мини-футбол. Предварительно установлено, что ворота не были закреплены, изготовлены кустарным способом", - говорится в сообщении.
Мальчик с травмой головы доставлен в детскую больницу города Симферополя, где ему оказана вся необходимая помощь.
"Проводится проверка по факту травмирования школьника в результате падения на него футбольных ворот... Устанавливается круг должностных лиц, ответственных за безопасность школьников при проведении спортивных занятий, а также изготовитель ворот и их законность нахождения в детском учреждении", - подчеркнули в ведомстве.
26 декабря 2018, 17:25В Тамбовской области на школьника упала наледь с крыши