В Крыму проведут проверку после падения футбольных ворот на школьника

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости. Проверка начата по факту травмирования школьника в результате падения на него футбольных ворот в селе Новопокровка Кировского района Проверка начата по факту травмирования школьника в результате падения на него футбольных ворот в селе Новопокровка Кировского района Крыма , сообщает региональное управление СК РФ

"Во время проведения урока физкультуры у учеников второго класса в спортивном зале на 10-летнего мальчика упали ворота, предназначенные для игры в мини-футбол. Предварительно установлено, что ворота не были закреплены, изготовлены кустарным способом", - говорится в сообщении.

Мальчик с травмой головы доставлен в детскую больницу города Симферополя, где ему оказана вся необходимая помощь.