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В Крыму проведут проверку после падения футбольных ворот на школьника
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РИА Новости

В Крыму проведут проверку после падения футбольных ворот на школьника

15:16 15.01.2020
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© Fotolia / PixavrilФутбольные ворота
Футбольные ворота
© Fotolia / Pixavril
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости. Проверка начата по факту травмирования школьника в результате падения на него футбольных ворот в селе Новопокровка Кировского района Крыма, сообщает региональное управление СК РФ.
"Во время проведения урока физкультуры у учеников второго класса в спортивном зале на 10-летнего мальчика упали ворота, предназначенные для игры в мини-футбол. Предварительно установлено, что ворота не были закреплены, изготовлены кустарным способом", - говорится в сообщении.
Мальчик с травмой головы доставлен в детскую больницу города Симферополя, где ему оказана вся необходимая помощь.
"Проводится проверка по факту травмирования школьника в результате падения на него футбольных ворот... Устанавливается круг должностных лиц, ответственных за безопасность школьников при проведении спортивных занятий, а также изготовитель ворот и их законность нахождения в детском учреждении", - подчеркнули в ведомстве.
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