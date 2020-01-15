Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-15T16:58+0300
https://ria.ru/20200115/1563449231.html
Володин: внесение правок в Конституцию будет обсуждаться с гражданами
https://cdn25.img.ria.ru/images/156343/57/1563435769_0:136:2539:1564_1036x0_80_0_0_642b0c4c83cdd5aaec3f7d2c2f60c84b.jpg
РИА Новости

Володин: внесение правок в Конституцию будет обсуждаться с гражданами

15:13 15.01.2020 (обновлено: 16:58 15.01.2020)
313
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Все предложения об изменениях в Конституцию РФ будут обсуждаться с гражданами и приниматься путём прямого волеизъявления, заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил Госдуме принимать участие в утверждении правительства РФ, Совету Федерации - в назначении руководителей силовых министерств, а также региональных прокуроров. Путин также заявил, что Конституция РФ должна иметь приоритет над международным законодательством, члены правительства, парламентарии, главы субъектов не должны иметь иностранного гражданства. Кандидат в президенты России должен не менее 25 лет жить на территории страны и никогда не иметь иностранного гражданства. Также Путин предложил россиянам проголосовать по предложенному им пакету изменений в Конституцию РФ.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Вчера, 15:02Послание президента России Федеральному собранию
Точных сроков внесения поправок в Конституцию нет, заявила Матвиенко
"Речь о принятии новых норм Конституции через прямое волеизъявление, речь идёт о том, что все эти предложения будут обсуждаться с гражданами", - сказал Володин.
По его словам, подобные предложения "меняют совершенно структуру управления".
"При сильной президентской власти, при возможностях президента отстранять от должностей и премьера, и вице-премьера, и министров, вместе с этим Владимир Владимирович Путин считает правильным, чтобы больше было полномочий у представительной власти, у тех, кто представляет наших граждан, - у депутатов, у членов Совета Федерации, с тем, чтобы более эффективно работали все институты и государство имело дополнительные возможности для конкуренции, чтобы качество власти повысить, это очень важно в системе управления", - полагает спикер Госдумы.
Он отдельно остановился и на возможных изменениях в части приоритета международного права.
Мужчина с Конституцией РФ в руках
Вчера, 16:47
Эксперты оценили идею закрепить приоритет российской Конституции
"Сегодня наше государство, приняв определённые нормы конституции в 90-х годах, если хотите, утрачивает абсолютный свой суверенитет, потому что есть международное право и мы должны в рамках международного права следовать тем решениям, которые принимаются на этом уровне. В тех же Соединённых Штатах Америки они признают верховенство своего, национального права", - отметил Володин.
"И сегодня президент предложил нам этот вопрос изучить, и в той части, где это не касается прав и свобод граждан, не касается договоров, связанных с какими-то международными вопросами, где мы на себя берём эти обязательства, закрепить приоритет национального права. Это очень важный шаг. Если хотите, для нас он судьбоносный - для страны, которая, потеряв суверенитет, потеряет страну", - заключил председатель Госдумы.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Вчера, 15:46Сказано в эфире
"Системный пакет". Политолог о предложениях Путина по Конституции Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил внести ряд поправок в Конституцию страны и вынести их на голосование граждан. В эфире радио Sputnik политолог Алексей Мухин высказал мнение, что президент открыл широкую дискуссию по этим вопросам.
431011
Обсудить 1
Совет Федерации РФГосдума РФВячеслав ВолодинВладимир ПутинРоссияПолитика
Рекомендуем
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Володин прокомментировал сроки голосования по поправкам в Конституцию
Первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков выступает на пленарном заседании Госдумы РФ
В Госдуме уточнили детали процедуры внесения поправок в Конституцию
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Володин пообещал внести проекты для реализации идей послания Путина
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Точных сроков внесения поправок в Конституцию нет, заявила Матвиенко
Депутат Государственной Думы Елена Панина на пленарном заседании Государственной Думы РФ
США и Британия не готовы к диалогу по безопасности, считают в Госдуме
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Володин обсудил с Медведевым необходимость встречи по посланию Путина
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи
Путин обсудил с Медведевым реализацию послания Федеральному собранию
Алексей Шапошников во время первого заседания депутатов Мосгордумы седьмого созыва
Мосгордума выступит с инициативами по направлениям из послания Путина
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Путин принял смелое решение по парламенту, заявила Матвиенко
Здание Государственной Думы РФ
Жуков заявил об отсутствии в ГД депутатов с иностранным гражданством
Военнослужащий армии ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
СК завел новое уголовное дело по обстрелам в Донбассе
Вид на небоскребы делового центра Москва-сити
Мужчина с ножом удерживал девушку в "Москва-Сити"
Детский сад
ОНФ проконтролирует строительство яслей
Сергей Аксенов и Никита Михалков перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Михалков оценил предложения Путина о перераспределении ответственности
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Путин после 2024 года мог бы возглавить Госсовет, считает политолог
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:40Разведчик рассказал о первом общем бое советских и польских партизан
05:34В Гидрометцентре рассказали о температурных аномалиях
05:27Польский профессор рассказала об истоках ненависти к России
05:26Синоптики рассказали, когда в России начинается климатическая весна
05:16В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в России в феврале
05:13В Японии создали кризисный отдел из-за случая пневмонии нового типа
05:09Вашингтон и Сеул не смогли договориться о разделении военных расходов
05:06В Сирии боевики продолжают обстреливать населенные пункты под Алеппо
05:03Глава МИД Пакистана заявил, что на встрече с Помпео обсудит Иран
05:02Жириновский ответил на вопрос о намерении посадить Соловьева в тюрьму
04:57В Хабаровском крае посчитали, сколько региону нужно на детские пособия
04:47Машков прокомментировал то, что "Дылда" не стала номинантом на "Оскар"
04:41Ъ: Медведев планировал реформу политической системы
04:39Роскосмос нашел способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией
04:36В Бейруте армия взяла под контроль район около российского посольства
04:32В Палестине рассказали о перспективах переговоров с Израилем
04:28В Палестине назвали темы, которые будут обсуждать Путин и Аббас
04:23В США ждут ускорения роста экономики из-за соглашения с Китаем и USMCA
04:15В Палестине считают, что у США нет плана по урегулированию в регионе
04:04В Японии выявили первый случай заболевания коронавирусом нового типа
Лента новостейМолния