Володин: внесение правок в Конституцию будет обсуждаться с гражданами

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Все предложения об изменениях в Конституцию РФ будут обсуждаться с гражданами и приниматься путём прямого волеизъявления, заявил журналистам спикер Госдумы Все предложения об изменениях в Конституцию РФ будут обсуждаться с гражданами и приниматься путём прямого волеизъявления, заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин

Президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил Госдуме принимать участие в утверждении правительства РФ, Совету Федерации - в назначении руководителей силовых министерств, а также региональных прокуроров. Путин также заявил, что Конституция РФ должна иметь приоритет над международным законодательством, члены правительства, парламентарии, главы субъектов не должны иметь иностранного гражданства. Кандидат в президенты России должен не менее 25 лет жить на территории страны и никогда не иметь иностранного гражданства. Также Путин предложил россиянам проголосовать по предложенному им пакету изменений в Конституцию РФ.

"Речь о принятии новых норм Конституции через прямое волеизъявление, речь идёт о том, что все эти предложения будут обсуждаться с гражданами", - сказал Володин.

По его словам, подобные предложения "меняют совершенно структуру управления".

"При сильной президентской власти, при возможностях президента отстранять от должностей и премьера, и вице-премьера, и министров, вместе с этим Владимир Владимирович Путин считает правильным, чтобы больше было полномочий у представительной власти, у тех, кто представляет наших граждан, - у депутатов, у членов Совета Федерации, с тем, чтобы более эффективно работали все институты и государство имело дополнительные возможности для конкуренции, чтобы качество власти повысить, это очень важно в системе управления", - полагает спикер Госдумы.

Он отдельно остановился и на возможных изменениях в части приоритета международного права.

"Сегодня наше государство, приняв определённые нормы конституции в 90-х годах, если хотите, утрачивает абсолютный свой суверенитет, потому что есть международное право и мы должны в рамках международного права следовать тем решениям, которые принимаются на этом уровне. В тех же Соединённых Штатах Америки они признают верховенство своего, национального права", - отметил Володин.