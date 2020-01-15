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Порядок внесения изменений в Конституцию Российской Федерации
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РИА Новости

Порядок внесения изменений в Конституцию Российской Федерации

15:11 15.01.2020
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© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкКонституция Российской Федерации. 1993 год
Конституция Российской Федерации. 1993 год
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в фотобанк
Действующая Конституция России принята путем всенародного голосования (референдума) 12 декабря 1993 года. В нем приняли участие 58 миллионов 187 тысяч 755 россиян, или 54,8% зарегистрированных избирателей. За принятие Конституции проголосовало 32 миллиона 937 тысяч 630 избирателей (58,4%).
Порядок внесения изменений и пересмотр положений Конституции РФ предусмотрен главой 9 Конституции РФ и федеральным законом "О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции РФ" от 4 марта 1998 года.
В соответствии со статьей 134 Конституции РФ, предложения о поправках и пересмотре положений в ней могут вносить президент РФ, Совет Федерации, Государственная Дума, правительство РФ, законодательные (представительные) органы субъектов РФ, а также группа численностью не менее одной пятой членов Совета Федерации или депутатов Государственной Думы.
Закон "О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции РФ" устанавливает порядок и условия внесения, принятия, одобрения и вступления в силу поправок к главам 3-8 Конституции РФ (главы о федеративном устройстве государства, президенте, парламенте, правительстве, судебной власти и прокуратуре, местном самоуправлении).
Порядок внесения и принятия предложений о пересмотре положений глав 1, 2, 9 Конституции РФ (главы об основах конституционного строя, правах и свободах человека и гражданина, конституционных поправках) устанавливается в соответствии со статьей 135 Конституции РФ Федеральным конституционным законом о Конституционном Собрании и Федеральным конституционным законом о референдуме РФ.
Порядок внесения изменений в статью 65 Конституции РФ (о субъектах Российской Федерации) устанавливается статьей 137 Конституции РФ и законом "О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции РФ". Федеральный конституционный закон о принятии в РФ и образовании в ее составе нового субъекта РФ, об изменении конституционно-правового статуса субъекта РФ должен содержать указание о включении соответствующих изменений или дополнений в статью 65 Конституции РФ.
Поправки к главам 3-8 Конституции РФ принимаются в форме закона РФ о поправке к Конституции, который получает наименование, отражающее суть данной поправки.
Предложение о поправке вносится в Госдуму субъектом права инициативы такого предложения, установленным статьей 134 Конституции РФ, в виде проекта закона.
Рассмотрение Госдумой проекта закона о поправке к Конституции РФ осуществляется в трех чтениях. Проект считается одобренным, если за него проголосовало не менее двух третей от общего числа депутатов Государственной Думы.
Одобренный проект закона в течение пяти дней направляется в Совет Федерации, где он подлежит обязательному рассмотрению. Закон о поправке к Конституции РФ считается принятым, если за его одобрение проголосовало не менее трех четвертей от общего числа членов Совета Федерации. В случае отклонения закона Совет Федерации вправе внести в Госдуму предложение о создании согласительной комиссии.
В течение пяти дней со дня принятия закон направляется в законодательные (представительные) органы субъектов РФ, которые должны рассмотреть его в срок не позднее одного года со дня его принятия.
Законодательный (представительный) орган субъекта РФ в течение 14 дней со дня принятия постановления о законе РФ о поправке к Конституции РФ направляет данное постановление в Совет Федерации.
Совет Федерации на своем очередном заседании, следующем за днем истечения срока рассмотрения законодательными (представительными) органами субъектов РФ закона о поправке к Конституции, устанавливает результаты этого рассмотрения.
Президент РФ, законодательный (представительный) орган субъекта РФ в течение семи дней со дня принятия постановления Совета Федерации об установлении результатов рассмотрения закона РФ о поправке к Конституции РФ вправе обжаловать указанное постановление в Верховный Суд РФ, который рассматривает такие споры в соответствии с законодательством об административном судопроизводстве.
Одобренный законодательными (представительными) органами не менее чем двух третей субъектов РФ закон в течение семи дней со дня установления результатов его рассмотрения законодательными (представительными) органами субъектов РФ направляется председателем Совета Федерации президенту РФ для подписания и официального опубликования.
Президент РФ в срок не позднее 14 дней со дня получения закона подписывает его и осуществляет официальное опубликование.
Закон РФ о поправке к Конституции РФ вступает в силу со дня его официального опубликования, если самим законом не установлена иная дата вступления в силу.
Президент РФ в месячный срок со дня вступления в силу закона осуществляет официальное опубликование Конституции РФ с внесенными в нее поправками, а также с указанием даты вступления соответствующих поправок в силу.
Со дня принятия Конституции РФ в 1993 году она несколько раз корректировалась. С 1996 года по 2008 год в нее был внесен ряд изменений, связанных с укрупнением субъектов Федерации, а также изменением их названий.
30 декабря 2009 года в Основной закон были внесены более существенные поправки. Они были предусмотрены Законом РФ о поправке к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008 года "Об изменении срока полномочий Президента Российской Федерации и Государственной Думы" и Законом РФ о поправке к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008 года "О контрольных полномочиях Государственной Думы в отношении Правительства Российской Федерации".
С 2009 года, согласно Основному закону, срок полномочий президента РФ и депутатов нижней палаты российского парламента увеличен: глава государства избирается на шесть лет (ранее на четыре года), а депутаты Госдумы на пять лет (ранее на четыре года).
Кроме того, была введена обязанность правительства отчитываться перед Госдумой о своей работе. Тексты отчетов подлежат обязательному опубликованию в "Российской газете" и "Парламентской газете".
В 2014 году в Конституцию вносились изменения в связи с объединением Верховного суда и Высшего арбитражного суда РФ, в связи с принятием в РФ Республики Крым и города федерального значения Севастополя, а также в связи с введением института федеральных сенаторов.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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