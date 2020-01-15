Мосгордума выступит с инициативами по направлениям из послания Путина

"Не могу не отметить, что многие из тех задач, о которых сегодня говорил Владимир Путин, уже в различной степени реализованы или находятся в активной стадии реализации в Москве. В свою очередь, Московская городская дума продолжит работу по совершенствованию столичного законодательства, эффективное взаимодействие с Государственной думой и Советом Федерации РФ, а также выступит с новыми законодательными инициативами в разрезе тех направлений, которые обозначил в своем послании глава государства", - отметил Шапошников.