Точных сроков внесения поправок в Конституцию нет, заявила Матвиенко

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Точных сроков внесения поправок в Конституцию РФ пока нет, на это нужно время, однако хотелось бы, чтобы это произошло уже в 2020 году, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Путин во время послания Федеральному Собранию сделал ряд важных заявлений, касающихся изменений Конституции, в частности, подразумевающих усиление роли парламента. Президент также предложил россиянам проголосовать по предложенному им пакету изменений.
"Учитывая фундаментальность предложений по изменению Конституции, это потребует времени на подготовку соответствующих законопроектов, это потребует времени на обсуждение их. И президент даже предложил вариант голосования нашими гражданами за эти изменения. Поэтому, конечно, никто сейчас точно вам (сроков) не назовёт. Хотелось бы, конечно, реализовать это уже в этом году, и как можно раньше. Мы будем для этого много работать, - сказала журналистам Матвиенко.