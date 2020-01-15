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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-15T15:02+0300
https://ria.ru/20200115/1563447911.html
Точных сроков внесения поправок в Конституцию нет, заявила Матвиенко
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РИА Новости

Точных сроков внесения поправок в Конституцию нет, заявила Матвиенко

15:02 15.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Точных сроков внесения поправок в Конституцию РФ пока нет, на это нужно время, однако хотелось бы, чтобы это произошло уже в 2020 году, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Путин во время послания Федеральному Собранию сделал ряд важных заявлений, касающихся изменений Конституции, в частности, подразумевающих усиление роли парламента. Президент также предложил россиянам проголосовать по предложенному им пакету изменений.
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Вчера, 13:58Послание президента России Федеральному собранию
Жириновский предложил дату голосования по поправкам в Конституцию
"Учитывая фундаментальность предложений по изменению Конституции, это потребует времени на подготовку соответствующих законопроектов, это потребует времени на обсуждение их. И президент даже предложил вариант голосования нашими гражданами за эти изменения. Поэтому, конечно, никто сейчас точно вам (сроков) не назовёт. Хотелось бы, конечно, реализовать это уже в этом году, и как можно раньше. Мы будем для этого много работать, - сказала журналистам Матвиенко.
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Послание президента России Федеральному собраниюВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФГосдума РФВладимир ПутинРоссияПолитика
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