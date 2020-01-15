Точных сроков внесения поправок в Конституцию нет, заявила Матвиенко

"Учитывая фундаментальность предложений по изменению Конституции, это потребует времени на подготовку соответствующих законопроектов, это потребует времени на обсуждение их. И президент даже предложил вариант голосования нашими гражданами за эти изменения. Поэтому, конечно, никто сейчас точно вам (сроков) не назовёт. Хотелось бы, конечно, реализовать это уже в этом году, и как можно раньше. Мы будем для этого много работать, - сказала журналистам Матвиенко.