Топилин рассказал, что потребуется для реализации мер по маткапиталу

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Поправки в федеральный бюджет, в бюджет Поправки в федеральный бюджет, в бюджет Пенсионного фонда России и в бюджеты регионов понадобятся для реализации мер из послания президента, касающихся материнского капитала, и предложений по детским пособиям, заявил министр труда РФ Максим Топилин

"Пока нет. Они (деньги) в стране есть, но в бюджет потребуются поправки, естественно, - в бюджет федеральный и в бюджет Пенсионного фонда, применительно к материнскому капиталу", - сказал Топилин журналистам, отвечая на вопрос о том, есть ли в бюджете необходимые средства для реализации социальных мер из послания президента или будут нужны соответствующие поправки.

На просьбу уточнить, останется ли при этом федеральный бюджет профицитным, он отметил, что этот вопрос следует адресовать не ему.