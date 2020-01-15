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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-15T14:59+0300
https://ria.ru/20200115/1563447575.html
Топилин рассказал, что потребуется для реализации мер по маткапиталу
https://cdn25.img.ria.ru/images/156243/74/1562437438_0:230:2964:1897_1036x0_80_0_0_1b7de784025fe094910ebf1d7c3f18c5.jpg
РИА Новости

Топилин рассказал, что потребуется для реализации мер по маткапиталу

14:59 15.01.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин на заседании президиума Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании. 16 декабря 2019
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин на заседании президиума Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании. 16 декабря 2019
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Поправки в федеральный бюджет, в бюджет Пенсионного фонда России и в бюджеты регионов понадобятся для реализации мер из послания президента, касающихся материнского капитала, и предложений по детским пособиям, заявил министр труда РФ Максим Топилин.
"Пока нет. Они (деньги) в стране есть, но в бюджет потребуются поправки, естественно, - в бюджет федеральный и в бюджет Пенсионного фонда, применительно к материнскому капиталу", - сказал Топилин журналистам, отвечая на вопрос о том, есть ли в бюджете необходимые средства для реализации социальных мер из послания президента или будут нужны соответствующие поправки.
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На просьбу уточнить, останется ли при этом федеральный бюджет профицитным, он отметил, что этот вопрос следует адресовать не ему.
"Ну и регионам придётся все свои бюджеты пересматривать в связи с тем, что пособие это, о котором сказал президент, - выплата с 3 до 7 лет включительно для семей, у которых доход ниже одного ПМ (прожиточного минимума), в размере пол-ПМ ребёнка, это потребует изменений в бюджеты субъектов, в том числе, но это будет федеральная поддержка", - добавил Топилин.
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Послание президента России Федеральному собраниюМинистерство труда и социальной защиты РФПенсионный фонд РФМаксим ТопилинРоссияОбщество
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