Михалков оценил предложения Путина о перераспределении ответственности

"Важно и то, что мы, наконец, не будем подчиняться международным законам, живя по своим законам, в спорных вопросах. Мы знаем, каким образом мировые законы и общественное мнение вне России будут решать наши вопросы. Сегодня было сказано, что мы опираемся только на свои законы, только на свои интересы, только на свою конституцию, а это и есть залог суверенитета страны", - отметил Михалков.