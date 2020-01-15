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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-15T14:56+0300
https://ria.ru/20200115/1563447235.html
Михалков оценил предложения Путина о перераспределении ответственности
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РИА Новости

Михалков оценил предложения Путина о перераспределении ответственности

14:56 15.01.2020
2907
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСергей Аксенов и Никита Михалков перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Сергей Аксенов и Никита Михалков перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Сергей Аксенов и Никита Михалков перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Режиссер Никита Михалков считает революционными предложения президента России Владимира Путина о перераспределении ответственности между Государственной думой, Советом Федерации, правительством и субъектами РФ.
Ранее Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил Госдуме принимать участие в утверждении правительства РФ, Совету Федерации - в назначении руководителей силовых министерств, а также региональных прокуроров. Путин также заявил, что Конституция РФ должна иметь приоритет над международным законодательством, члены правительства, парламентарии, главы субъектов не должны иметь иностранного гражданства. Кандидат в президенты России должен не менее 25 лет жить на территории страны и никогда не иметь иностранного гражданства.
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"Революционным является мощнейшее перераспределение ответственности между субъектами федерации, Государственной думой, Советом Федерации, президентом и правительством. В данном случае уходит "как начальник скажет, так и будет", - прокомментировал Михалков послание президента в эфире телеканала "Россия 1".

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Режиссер также согласился с утверждением Путина, что кандидаты в президенты России, руководители федеральных органов власти и судьи не должны иметь двойного гражданства.
"Важно и то, что мы, наконец, не будем подчиняться международным законам, живя по своим законам, в спорных вопросах. Мы знаем, каким образом мировые законы и общественное мнение вне России будут решать наши вопросы. Сегодня было сказано, что мы опираемся только на свои законы, только на свои интересы, только на свою конституцию, а это и есть залог суверенитета страны", - отметил Михалков.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Онлайн
Вчера, 11:00Послание президента России Федеральному собранию
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Ключевые заявления
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