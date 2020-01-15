Михалков оценил предложения Путина о перераспределении ответственности

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Режиссер Никита Михалков считает революционными предложения президента России Владимира Путина о перераспределении ответственности между Государственной думой, Советом Федерации, правительством и субъектами РФ.
Ранее Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил Госдуме принимать участие в утверждении правительства РФ, Совету Федерации - в назначении руководителей силовых министерств, а также региональных прокуроров. Путин также заявил, что Конституция РФ должна иметь приоритет над международным законодательством, члены правительства, парламентарии, главы субъектов не должны иметь иностранного гражданства. Кандидат в президенты России должен не менее 25 лет жить на территории страны и никогда не иметь иностранного гражданства.
"Революционным является мощнейшее перераспределение ответственности между субъектами федерации, Государственной думой, Советом Федерации, президентом и правительством. В данном случае уходит "как начальник скажет, так и будет", - прокомментировал Михалков послание президента в эфире телеканала "Россия 1".
Режиссер также согласился с утверждением Путина, что кандидаты в президенты России, руководители федеральных органов власти и судьи не должны иметь двойного гражданства.
"Важно и то, что мы, наконец, не будем подчиняться международным законам, живя по своим законам, в спорных вопросах. Мы знаем, каким образом мировые законы и общественное мнение вне России будут решать наши вопросы. Сегодня было сказано, что мы опираемся только на свои законы, только на свои интересы, только на свою конституцию, а это и есть залог суверенитета страны", - отметил Михалков.