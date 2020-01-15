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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-15T14:55+0300
https://ria.ru/20200115/1563447031.html
В Госдуме пообещали оперативно работать над поправками в Конституцию
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РИА Новости

В Госдуме пообещали оперативно работать над поправками в Конституцию

14:54 15.01.2020 (обновлено: 14:55 15.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников
Председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Работа над поправками в Конституцию начнётся оперативно, парламентарии и правительство не будут откладывать этот вопрос в долгий ящик, заявил журналистам глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
"Поправки будем смотреть, потому что по итогам послания у нас готовится перечень поручений, и мы на основании этого поручения будем готовить, я думаю... не откладывая в долгий ящик, потому что одно время подготовить, а другое дело уже процедуру начинять запускать, согласовывать, все это очень сложно. Мы - это и Госдума, и правительство, и администрация президента, и суды, имею в виду специалисты", - заявил журналистам депутат.
Также депутат отметил, что в послании президент отметил большое число вопросов, которые тем или иным способом уже обсуждались.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
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Вчера, 11:00Послание президента России Федеральному собранию
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Ключевые заявления
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Послание президента России Федеральному собраниюКонституция РФПавел КрашенинниковГосдума РФВладимир ПутинРоссияПолитика
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