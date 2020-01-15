В Госдуме пообещали оперативно работать над поправками в Конституцию

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Работа над поправками в Конституцию начнётся оперативно, парламентарии и правительство не будут откладывать этот вопрос в долгий ящик, заявил журналистам глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
"Поправки будем смотреть, потому что по итогам послания у нас готовится перечень поручений, и мы на основании этого поручения будем готовить, я думаю... не откладывая в долгий ящик, потому что одно время подготовить, а другое дело уже процедуру начинять запускать, согласовывать, все это очень сложно. Мы - это и Госдума, и правительство, и администрация президента, и суды, имею в виду специалисты", - заявил журналистам депутат.
Также депутат отметил, что в послании президент отметил большое число вопросов, которые тем или иным способом уже обсуждались.