В Госдуме пообещали оперативно работать над поправками в Конституцию

"Поправки будем смотреть, потому что по итогам послания у нас готовится перечень поручений, и мы на основании этого поручения будем готовить, я думаю... не откладывая в долгий ящик, потому что одно время подготовить, а другое дело уже процедуру начинять запускать, согласовывать, все это очень сложно. Мы - это и Госдума, и правительство, и администрация президента, и суды, имею в виду специалисты", - заявил журналистам депутат.