Путин принял смелое решение по парламенту, заявила Матвиенко

"Я считаю, что президент сегодня принял очень смелое решение передать парламенту часть своих полномочий, которые были исключительно прерогативой президента. Это сигнал обществу о том, что у нас стабильная политическая система, и президент не боится этого, а, наоборот, считает что нужно поднимать авторитет и роль парламента в нашей стране", - сказала Матвиенко.

В ответ на вопрос, означают ли предлагаемые изменения некий шаг России к парламентской республике, Матвиенко отметила, что для России - "такого крупного государства, с такой огромной территорией, многонационального, многоконфессионального федеративного государства наиболее эффективна президентская форма правления", однако за последние 25 лет в стране сложилась многопартийная система, "парламент состоялся как основной институт демократии".

Она добавила, что нельзя говорить о том, что президент пошел на ослабление своих полномочий. "Владимир Путин оставил как президент за собой важнейшие рычаги управления. Именно президент определяет внешнюю и внутреннюю политику, именно президент является верховным главнокомандующим, именно президенту подотчетно правительство. Не буду все перечислять, но в то же время такой шаг для укрепления демократических институций страны - это не ослабление ни в коей мере президентской власти. Это усиление России как демократического государства через усиление парламента", - заявила Матвиенко.