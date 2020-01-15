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Обязательное медицинское страхование
2020-01-15T14:50+0300
https://ria.ru/20200115/1563446707.html
В медорганизациях РФ работают свыше 14 тысяч страховых представителей
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РИА Новости

В медорганизациях РФ работают свыше 14 тысяч страховых представителей

14:50 15.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПосетители у регистратуры городской больницы
Посетители у регистратуры городской больницы
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. На настоящий момент в страховых медицинских организациях (СМО) работают более 14 тысяч страховых представителей. Для обеспечения своих прав на получение медпомощи именно к этим представителям может обратиться любой гражданин, застрахованный по ОМС, сообщили в пресс-службе ФОМС.
Общенациональный проект по созданию института страховых представителей стартовал с июля 2016 года. На сегодняшний день в СМО работают уже более 14 тысяч страховых представителей. Их основная цель – обеспечить права застрахованных по ОМС граждан для бесплатного получения медицинской помощи по программе госгарантий. Эти специалисты, прошедшие специальное обучение и имеющие медицинское образование, призваны помогать на всех этапах оказания медицинской помощи, а также оказывать при необходимости правовую поддержку.

Не тратим нервы зря

Как отметили в ФОМС, страховой представитель призван оказывать активную помощь в организации лечения, давать консультации по любым вопросам, связанным с получением медицинской помощи, проводить экспертизы качества, разрешать спорные ситуации, например, при проблемах с госпитализацией или отказе в медицинской помощи, сомнениях в правильности диагноза или правомерности просьбы оплатить медицинскую услугу.
© предоставлено пресс-службой ФОМСОбязательное медицинское страхование
Обязательное медицинское страхование
© предоставлено пресс-службой ФОМС

Персональный помощник

Чтобы связаться со страховым представителем нужно обратиться в свою страховую медицинскую организацию лично или по телефону, который указан в памятке застрахованного при получении полиса ОМС или на сайте СМО.
Страховой представитель ответит на вопросы, связанные с заменой или выбором СМО, медицинского учреждения, а также лечащего врача, со сроками и порядком получения медпомощи и прохождения профилактических мероприятий.
Также он ознакомит с видами и условиями предоставления медицинской помощи по ОМС, проинформирует о ваших правах в сфере охраны здоровья, поможет оперативно разрешить спорные ситуации. Для отдельных категорий больных, например, в случаях выявления или наличия у пациента хронических заболеваний, например, онкологического профиля, страховой представитель окажет индивидуальное информационное сопровождение.
"Если у вас имеется онкологическое заболевание, страховой представитель будет контролировать сроки и обоснованность выдачи направлений на дополнительные обследования, в том числе биопсию, госпитализацию, на консультации к врачам-онкологам. После постановки диагноза страховой представитель возьмет на контроль выбранную тактику ведения пациента с учетом стадии заболевания, в том числе курсов химиотерапии. То есть фактически он проконтролирует весь процесс оказания медицинской помощи", - уточнили в ФОМС.
Страховые представители не только информируют о диспансерном наблюдении, когда уже есть хроническое заболевание, но и напоминают о возможностях пройти диспансеризацию, сообщают о месте прохождения, а также о необходимых обследованиях и осмотрах.
Пациенты записываются на прием к врачу через электронные терминалы
Вчера, 14:39Обязательное медицинское страхование
СМО будут разбираться с каждым случаем нарушения прав пациента
"Роль страховых медицинских организаций в защите прав и законных интересов пациентов возрастает. Поэтому обращение в вашу страховую компанию – это абсолютно правильный шаг. Причем мы призываем, чтобы пациенты это делали в момент лечения. Это позволит не доводить проблемы до критического уровня. Все крупные страховые медицинские компании уже имеют круглосуточные колл-центры, до которых можно дозвониться в течение 20 секунд и получить ответ на любой вопрос", – привели в пресс-службе фонда комментарий председателя ФОМС Натальи Стадченко.
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Обязательное медицинское страхованиеРоссияОбщество
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