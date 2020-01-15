ЦИК прокомментировал возможное голосование по поправкам в Конституцию

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. ЦИК РФ ждет разъяснения от законодателей, потребуется ли для голосования по предложенным президентом Владимиром Путиным изменениям в Конституцию вносить изменения в выборное законодательство, заявила секретарь ЦИК Майя Гришина.
"Во-первых, надо получить более развернутый комментарий политического блока... Может быть, перед тем, как проводить голосование, какие-то изменения внесут в законодательство… Здесь, мне кажется, это вопрос, который законодатель сейчас и будет решать",- сказала Гришина РИА Новости.
Она подчеркнула, что ЦИК важно сейчас "услышать позицию законодателя, требуется ли какое-то изменение или достаточно действующего законодательства".
По ее словам, сроки голосования зависят от того, когда будут решены перечисленные вопросы.
"При оперативном решении вопроса это может быть и в этом году", - сказала секретарь ЦИК.