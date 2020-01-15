ЦИК прокомментировал возможное голосование по поправкам в Конституцию

"Во-первых, надо получить более развернутый комментарий политического блока... Может быть, перед тем, как проводить голосование, какие-то изменения внесут в законодательство… Здесь, мне кажется, это вопрос, который законодатель сейчас и будет решать",- сказала Гришина РИА Новости.