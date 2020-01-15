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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-15T14:47+0300
https://ria.ru/20200115/1563446530.html
ЦИК прокомментировал возможное голосование по поправкам в Конституцию
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РИА Новости

ЦИК прокомментировал возможное голосование по поправкам в Конституцию

14:47 15.01.2020
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© Фото : предоставлено ЦИКСекретарь ЦИКа Майя Гришина
Секретарь ЦИКа Майя Гришина
© Фото : предоставлено ЦИК
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. ЦИК РФ ждет разъяснения от законодателей, потребуется ли для голосования по предложенным президентом Владимиром Путиным изменениям в Конституцию вносить изменения в выборное законодательство, заявила секретарь ЦИК Майя Гришина.
"Во-первых, надо получить более развернутый комментарий политического блока... Может быть, перед тем, как проводить голосование, какие-то изменения внесут в законодательство… Здесь, мне кажется, это вопрос, который законодатель сейчас и будет решать",- сказала Гришина РИА Новости.
Она подчеркнула, что ЦИК важно сейчас "услышать позицию законодателя, требуется ли какое-то изменение или достаточно действующего законодательства".
По ее словам, сроки голосования зависят от того, когда будут решены перечисленные вопросы.
"При оперативном решении вопроса это может быть и в этом году", - сказала секретарь ЦИК.
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Послание президента России Федеральному собраниюМайя ГришинаКонституция РФЦИК РФВладимир ПутинРоссияПолитика
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