В Минэкономразвития оценили предложенные Путиным экономические меры

Министерство поясняет, что речь идет о трех ключевых инициативах послания в сфере социально-экономического развития: новое пособие для малообеспеченных семей с детьми, расширение программы материнского капитала и снижение налога на прибыль для инвестирующих компаний. Эти инициативы направлены на решение трех ключевых задач: снижение уровня бедности и рост доходов населения, преодоление последствий демографического спада и стимулирование инвестиций в реальный сектор экономики, отмечает МЭР.

Россия должна запустить новый инвестиционный цикл, прирост вложений с 2020 года должен составлять не менее 5% в год, заявил Путин в ходе послания. По его словам, начиная с этого года, ежегодный прирост инвестиций должен составлять не менее 5%, их долю в ВВП страны нужно увеличить с текущего 21% до 25% в 2024 году.