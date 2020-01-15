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В Минэкономразвития оценили предложенные Путиным экономические меры
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РИА Новости

В Минэкономразвития оценили предложенные Путиным экономические меры

14:47 15.01.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание министерства экономического развития Российской Федерации
Здание министерства экономического развития Российской Федерации
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Здание министерства экономического развития Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Социально-экономические инициативы президента России Владимира Путина в 2020 году окажут дополнительный эффект на рост инвестиционной активности в РФ в размере 1 процентного пункта, говорится в сообщении Минэкономразвития по итогам послания Федеральному собранию.
"Дополнительный эффект на рост инвестиционной активности составит 1 процентный пункт", - указывает министерство.
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Вчера, 14:04Послание президента России Федеральному собранию
Счетная палата оценила расходы на озвученные Путиным меры
Министерство поясняет, что речь идет о трех ключевых инициативах послания в сфере социально-экономического развития: новое пособие для малообеспеченных семей с детьми, расширение программы материнского капитала и снижение налога на прибыль для инвестирующих компаний. Эти инициативы направлены на решение трех ключевых задач: снижение уровня бедности и рост доходов населения, преодоление последствий демографического спада и стимулирование инвестиций в реальный сектор экономики, отмечает МЭР.
Россия должна запустить новый инвестиционный цикл, прирост вложений с 2020 года должен составлять не менее 5% в год, заявил Путин в ходе послания. По его словам, начиная с этого года, ежегодный прирост инвестиций должен составлять не менее 5%, их долю в ВВП страны нужно увеличить с текущего 21% до 25% в 2024 году.
Согласно прогнозу Минэкономразвития РФ, инвестиции в основной капитал должны вырасти на 5%, в 2021 году - на 6,5%.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 12:12Послание президента России Федеральному собранию
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