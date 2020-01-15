Минэкономразвития уточнит макропрогноз с учетом озвученных Путиным мер

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Минэкономразвития уточнит прогноз на 2020 год с учетом инициатив, озвученных президентом, после публикации данных за 2019 год, говорится в сообщении министерства об экономических эффектах от реализации мер, предложенных в послании Федеральному собранию.
"Полное уточнение прогноза на 2020 год будет произведено после публикации окончательных статистических данных за 2019 год", - говорится в документе.
Министерство отмечает, что три ключевые инициативы послания в сфере социально-экономического развития – пособие для малообеспеченных семей с детьми, расширение программы материнского капитала и снижение налога на прибыль для инвестирующих компаний – направлены на решение трех ключевых задач: это снижение уровня бедности и рост доходов населения, преодоление последствий демографического спада и стимулирование инвестиций в реальный сектор экономики.
Ожидается, что оперативные данные социально-экономического развития России в январе-декабре 2019 года будут опубликованы Росстатом 28 января.
Вчера, 12:05Послание президента РФ Федеральному собранию. Основные тезисыПрезидент РФ Владимир Путин выступил с 16-м посланием Федеральному собранию о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики на ближайший год. Мероприятие проходило в московском Манеже в присутствии около 1300 приглашенных.