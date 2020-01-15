В ОП назвали революционными предложения Путина по технологиям

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Необходимость опираться на российские технологические разработки и предоставление бесплатного доступа к интернету для пользования отечественными соцсетями - революционные предложения, без реализации которых невозможно развитие страны, сообщил РИА Новости председатель Комиссии Необходимость опираться на российские технологические разработки и предоставление бесплатного доступа к интернету для пользования отечественными соцсетями - революционные предложения, без реализации которых невозможно развитие страны, сообщил РИА Новости председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич

Ранее в среду президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил подготовить и реализовать проект "Доступный интернет" - по всей территории страны обеспечить бесплатный доступ к социально-значимым отечественным интернет-сервисам. Пользователям не придется платить за интернет-трафик при использовании таких сервисов.

"Для меня были наиболее важными два пассажа в послании, как раз связанные с необходимостью опираться на российские технологические разработки и на предоставление бесплатного доступа к интернету для того, чтобы пользоваться отечественными социальными сетями и мессенджерами. На мой взгляд, это революционные совершенно вещи. И это правильно, и это важно. Невозможно развитие нашей страны без опоры на собственные разработки и IT-решения, на свое программное обеспечение", - рассказал Малькевич.

Член ОП РФ напомнил, что зарубежный опыт использования собственных разработок страны уже имеется. Так, в Китае принята программа перехода госучреждений на китайские ПО и технику.