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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-15T14:44+0300
https://ria.ru/20200115/1563446291.html
В ОП назвали революционными предложения Путина по технологиям
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РИА Новости

В ОП назвали революционными предложения Путина по технологиям

14:44 15.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Комиссии общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич
Первый заместитель председателя Комиссии общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Необходимость опираться на российские технологические разработки и предоставление бесплатного доступа к интернету для пользования отечественными соцсетями - революционные предложения, без реализации которых невозможно развитие страны, сообщил РИА Новости председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.
Ранее в среду президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил подготовить и реализовать проект "Доступный интернет" - по всей территории страны обеспечить бесплатный доступ к социально-значимым отечественным интернет-сервисам. Пользователям не придется платить за интернет-трафик при использовании таких сервисов.
"Для меня были наиболее важными два пассажа в послании, как раз связанные с необходимостью опираться на российские технологические разработки и на предоставление бесплатного доступа к интернету для того, чтобы пользоваться отечественными социальными сетями и мессенджерами. На мой взгляд, это революционные совершенно вещи. И это правильно, и это важно. Невозможно развитие нашей страны без опоры на собственные разработки и IT-решения, на свое программное обеспечение", - рассказал Малькевич.
Член ОП РФ напомнил, что зарубежный опыт использования собственных разработок страны уже имеется. Так, в Китае принята программа перехода госучреждений на китайские ПО и технику.
"Важно, что предложение прозвучало в начале года, когда можно начинать соответствующую работу. Я давно просил ускорить рассмотрение технологического законодательного пакета. Об этом раньше не говорилось. Из уст президента я впервые слышу настолько объёмно и чётко эти вещи. Можно построить современнейшие школы, больницы, наполнить их техникой - но это все будет не наше. Нам нужно свое. Нацпроекты должны реализовываться на базе наших программных продуктов", - отметил Малькевич.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
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Вчера, 11:00Послание президента России Федеральному собранию
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Ключевые заявления
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Послание президента России Федеральному собраниюАлександр МалькевичВладимир ПутинРоссияОбщество
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