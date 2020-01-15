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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-15T14:51+0300
https://ria.ru/20200115/1563444632.html
Матвиенко: говорить о сроках голосования по изменению Конституции рано
https://cdn21.img.ria.ru/images/156295/02/1562950273_0:164:3043:1876_1036x0_80_0_0_191f00522242ee114cf71512d8139d5d.jpg
РИА Новости

Матвиенко: говорить о сроках голосования по изменению Конституции рано

14:21 15.01.2020 (обновлено: 14:51 15.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Говорить о сроках голосования по изменениям Конституции РФ пока рано, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил Госдуме принимать участие в утверждении правительства РФ, Совету Федерации - в назначении руководителей силовых министерств, а также региональных прокуроров. Путин также заявил, что Конституция РФ должна иметь приоритет над международным законодательством, члены правительства, парламентарии, главы субъектов не должны иметь иностранного гражданства. Кандидат в президенты России должен не менее 25 лет жить на территории страны и никогда не иметь иностранного гражданства.
Также Путин предложил россиянам проголосовать по предложенному им пакету изменений в Конституцию РФ.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Онлайн
Вчера, 11:00Послание президента России Федеральному собранию
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Ключевые заявления
"Рано еще о сроках говорить", - сказала Матвиенко журналистам, отвечая на вопрос, когда может состояться голосование.
"Вы знаете, трудно сейчас говорить, нужно это все осмыслить, хотелось бы, чтобы это произошло в этом году, до конца года, но работы предстоит очень много. Нужно согласие общества", - добавила она.
Спикер Совфеда также отметила, что необходимо провести широкое общественное обсуждение. "Что касается изменений в конституцию, то это непростой вопрос. Для этого нужно будет все подготовить. Они должны пройти широкое общественное обсуждение", - подчеркнула Матвиенко.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
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