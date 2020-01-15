Матвиенко: говорить о сроках голосования по изменению Конституции рано

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Говорить о сроках голосования по изменениям Конституции РФ пока рано, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил Госдуме принимать участие в утверждении правительства РФ, Совету Федерации - в назначении руководителей силовых министерств, а также региональных прокуроров. Путин также заявил, что Конституция РФ должна иметь приоритет над международным законодательством, члены правительства, парламентарии, главы субъектов не должны иметь иностранного гражданства. Кандидат в президенты России должен не менее 25 лет жить на территории страны и никогда не иметь иностранного гражданства.
Также Путин предложил россиянам проголосовать по предложенному им пакету изменений в Конституцию РФ.
"Рано еще о сроках говорить", - сказала Матвиенко журналистам, отвечая на вопрос, когда может состояться голосование.
"Вы знаете, трудно сейчас говорить, нужно это все осмыслить, хотелось бы, чтобы это произошло в этом году, до конца года, но работы предстоит очень много. Нужно согласие общества", - добавила она.
Спикер Совфеда также отметила, что необходимо провести широкое общественное обсуждение. "Что касается изменений в конституцию, то это непростой вопрос. Для этого нужно будет все подготовить. Они должны пройти широкое общественное обсуждение", - подчеркнула Матвиенко.