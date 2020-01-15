Путин рассказал, зачем парламенту право формировать правительство

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Ответственность парламента за формирование правительства повышает и ответственность за результаты работы кабмина, заявил президент России Владимир Путин, выступая перед Федеральным собранием.
По словам главы государства, практически все фракции, представленные в Госдуме, считают, что Федеральное Собрание готово взять на себя большую ответственность за формирование правительства.
"Если взять большую ответственность за формирование правительства, это значит взять на себя и большую ответственность за ту политику, которую это правительство проводит. Я согласен с такой постановкой вопроса", - заявил Путин.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>