Скворцова поддержала идею увеличения целевых мест в медвузах

"Мы очень благодарны, что сегодня прозвучало, о том, что не менее 70% бюджетных мест целевых для обучения по специальности и почти 100% для дефицитных направлений при поступлении в ординатуру. Это важнейшее решение, которое при отсутствии обязательного распределения в вузах позволит нам ликвидировать кадровый дефицит",- сказала Скворцова журналистам.