Скворцова поддержала идею увеличения целевых мест в медвузах

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Увеличение целевых мест в медицинских вузах позволит ликвидировать кадровый дефицит врачей без возвращения к практике распределения молодых специалистов, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Ранее президент России Владимир Путин предложил изменить порядок приема студентов в медузы в части целевых квот, увеличив целевой прием по дефицитным специальностям до 100%.
"Мы очень благодарны, что сегодня прозвучало, о том, что не менее 70% бюджетных мест целевых для обучения по специальности и почти 100% для дефицитных направлений при поступлении в ординатуру. Это важнейшее решение, которое при отсутствии обязательного распределения в вузах позволит нам ликвидировать кадровый дефицит",- сказала Скворцова журналистам.