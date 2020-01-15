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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-15T14:10+0300
https://ria.ru/20200115/1563443441.html
Скворцова поддержала идею увеличения целевых мест в медвузах
https://cdn23.img.ria.ru/images/156343/46/1563434634_0:0:2739:1541_1036x0_80_0_0_4e060edb346c7f023e83802b76b1fdb8.jpg
РИА Новости

Скворцова поддержала идею увеличения целевых мест в медвузах

14:00 15.01.2020 (обновлено: 14:10 15.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВладислав Третьяк и Вероника Скворцова перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Владислав Третьяк и Вероника Скворцова перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Увеличение целевых мест в медицинских вузах позволит ликвидировать кадровый дефицит врачей без возвращения к практике распределения молодых специалистов, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Ранее президент России Владимир Путин предложил изменить порядок приема студентов в медузы в части целевых квот, увеличив целевой прием по дефицитным специальностям до 100%.
"Мы очень благодарны, что сегодня прозвучало, о том, что не менее 70% бюджетных мест целевых для обучения по специальности и почти 100% для дефицитных направлений при поступлении в ординатуру. Это важнейшее решение, которое при отсутствии обязательного распределения в вузах позволит нам ликвидировать кадровый дефицит",- сказала Скворцова журналистам.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
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