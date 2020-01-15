Жириновский предложил дату голосования по поправкам в Конституцию

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ можно провести в единый день голосования 13 сентября.
"Мы давно этого требовали (изменений в конституцию), мы очень рады, что президент предложил законодательным органам, в первую очередь, парламенту, нам утвердить их. Тринадцатого сентября, в единый день голосования граждане с удовольствием проголосуют за них", - заявил Жириновский журналистам.
Президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил Госдуме принимать участие в утверждении правительства РФ, Совету Федерации - в назначении руководителей силовых министерств, а также региональных прокуроров. Путин также заявил, что Конституция РФ должна иметь приоритет над международным законодательством, члены правительства, парламентарии, главы субъектов не должны иметь иностранного гражданства. Кандидат в президенты России должен не менее 25 лет жить на территории страны и никогда не иметь иностранного гражданства.
Также Путин предложил россиянам проголосовать по предложенному им пакету изменений в Конституцию РФ.