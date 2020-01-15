Жириновский предложил дату голосования по поправкам в Конституцию

"Мы давно этого требовали (изменений в конституцию), мы очень рады, что президент предложил законодательным органам, в первую очередь, парламенту, нам утвердить их. Тринадцатого сентября, в единый день голосования граждане с удовольствием проголосуют за них", - заявил Жириновский журналистам.