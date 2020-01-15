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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-15T14:13+0300
https://ria.ru/20200115/1563443371.html
Жириновский предложил дату голосования по поправкам в Конституцию
https://cdn25.img.ria.ru/images/156341/69/1563416934_0:140:2905:1774_1036x0_80_0_0_c0e7578d5689756f79cbdb50e61092e0.jpg
РИА Новости

Жириновский предложил дату голосования по поправкам в Конституцию

13:58 15.01.2020 (обновлено: 14:13 15.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский . Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ можно провести в единый день голосования 13 сентября.
"Мы давно этого требовали (изменений в конституцию), мы очень рады, что президент предложил законодательным органам, в первую очередь, парламенту, нам утвердить их. Тринадцатого сентября, в единый день голосования граждане с удовольствием проголосуют за них", - заявил Жириновский журналистам.
Президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил Госдуме принимать участие в утверждении правительства РФ, Совету Федерации - в назначении руководителей силовых министерств, а также региональных прокуроров. Путин также заявил, что Конституция РФ должна иметь приоритет над международным законодательством, члены правительства, парламентарии, главы субъектов не должны иметь иностранного гражданства. Кандидат в президенты России должен не менее 25 лет жить на территории страны и никогда не иметь иностранного гражданства.
Также Путин предложил россиянам проголосовать по предложенному им пакету изменений в Конституцию РФ.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Вчера, 13:16Послание президента России Федеральному собранию
Путин предложил закрепить в Конституции принципы единой системы власти
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Послание президента России Федеральному собраниюКонституция РФЛДПРВладимир ПутинВладимир ЖириновскийРоссияПолитика
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