Конкурс лесных рейнджеров из Китая и России открылся в Хуньчуне

В двадцатиградусный мороз профессиональные таёжные патрульные показывают знания животных и их поведения, навыки по ориентированию и основам выживания в лесу, пресечению браконьерства, обезвреживании ловушек и капканов. Участники обмениваются опытом и методами работы, налаживают трансграничную координацию. Победители станут известны завтра, 16 января.