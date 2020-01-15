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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-01-15T13:47+0300
https://ria.ru/20200115/1563442726.html
Конкурс лесных рейнджеров из Китая и России открылся в Хуньчуне
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РИА Новости

Конкурс лесных рейнджеров из Китая и России открылся в Хуньчуне

13:47 15.01.2020
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CC BY-SA 3.0 / xue siyang / 巡道工出品 photo by Xundaogong 珲春国际公路客运站Хуньчунь
Хуньчунь
CC BY-SA 3.0 / xue siyang / 巡道工出品 photo by Xundaogong 珲春国际公路客运站
МОСКВА, 15 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". В китайском Хуньчуне проходит конкурс, который собрал 18 команд лесных рейнджеров Китая и России.
В двадцатиградусный мороз профессиональные таёжные патрульные показывают знания животных и их поведения, навыки по ориентированию и основам выживания в лесу, пресечению браконьерства, обезвреживании ловушек и капканов. Участники обмениваются опытом и методами работы, налаживают трансграничную координацию. Победители станут известны завтра, 16 января.
Нынешний конкурс в зоне обитания уссурийских тигров стал пятым, первый же прошел в 2016 году по инициативе Всемирного фонда дикой природы.
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Россия-Китай: ГлавноеКитайРоссияОбщество
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