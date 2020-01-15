Конкурс лесных рейнджеров из Китая и России открылся в Хуньчуне

МОСКВА, 15 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". В китайском Хуньчуне проходит конкурс, который собрал 18 команд лесных рейнджеров Китая и России.
В двадцатиградусный мороз профессиональные таёжные патрульные показывают знания животных и их поведения, навыки по ориентированию и основам выживания в лесу, пресечению браконьерства, обезвреживании ловушек и капканов. Участники обмениваются опытом и методами работы, налаживают трансграничную координацию. Победители станут известны завтра, 16 января.
Нынешний конкурс в зоне обитания уссурийских тигров стал пятым, первый же прошел в 2016 году по инициативе Всемирного фонда дикой природы.