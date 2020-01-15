Путин заявил о необходимости закрепить в Конституции норму о МРОТ

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в Конституции РФ нужно прямо закрепить норму о том, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения.
"Конечно, в любом случае, при любой ситуации на всей территории страны должны исполняться социальные обязательства государства. Поэтому считаю необходимым прямо закрепить в Конституции норму о том, что минимальный размер оплаты труда в России не может быть ниже размера прожиточного минимума трудоспособного населения", - сказал Путин.