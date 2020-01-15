Путин заявил о необходимости закрепить в Конституции норму о МРОТ

"Конечно, в любом случае, при любой ситуации на всей территории страны должны исполняться социальные обязательства государства. Поэтому считаю необходимым прямо закрепить в Конституции норму о том, что минимальный размер оплаты труда в России не может быть ниже размера прожиточного минимума трудоспособного населения", - сказал Путин.