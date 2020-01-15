Путин предложил расширить экологическую ответственность производителей

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Механизмы расширенной экологической ответственности производителей РФ и импортеров товаров необходимо начать применять в России с 2021 года, заявил президент России Владимир Путин.
"Нужно кардинально снизить объем отходов, поступающих на полигоны, внедрять раздельный сбор мусора. В целом переходить на экономику замкнутого цикла и уже с 2021 года начать применять механизмы так называемой расширенной ответственности производителей, когда производители и импортеры товаров и упаковок несут расходы по их утилизации. Если сказать просто - загрязнитель платит", - сказал президент в ходе обращения с ежегодным посланием к Федеральному Собранию.
"Бизнес-компании, особенно крупные, обязаны помнить о своей социальной и экологической ответственности… До конца года не менее 80 из 300 крупнейших предприятий должны перейти на так называемые наилучшие доступные технологии, получить комплексные экологические разрешения, что означает последовательное сокращение вредных выбросов. К настоящему времени выдано 16 таких разрешений, но в целом работа идет по плану, ни в коем случае нельзя допускать здесь сбоев", - сообщил Путин.