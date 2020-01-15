Путин предложил расширить экологическую ответственность производителей

"Нужно кардинально снизить объем отходов, поступающих на полигоны, внедрять раздельный сбор мусора. В целом переходить на экономику замкнутого цикла и уже с 2021 года начать применять механизмы так называемой расширенной ответственности производителей, когда производители и импортеры товаров и упаковок несут расходы по их утилизации. Если сказать просто - загрязнитель платит", - сказал президент в ходе обращения с ежегодным посланием к Федеральному Собранию.