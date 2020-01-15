Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-15T12:52+0300
https://ria.ru/20200115/1563438473.html
Путин рассказал, где возьмут средства на питание в начальных классах
https://cdn25.img.ria.ru/images/156343/74/1563437440_0:342:3032:2048_1036x0_80_0_0_bb872a4b037551f5bfe20fb2579afcd0.jpg
РИА Новости

Путин рассказал, где возьмут средства на питание в начальных классах

12:42 15.01.2020 (обновлено: 12:52 15.01.2020)
840
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодного послания президента РФ Федеральному Собранию
 Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодного послания президента РФ Федеральному Собранию
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Средства на бесплатное горячее питание для школьников начальных классов будут направляться из федерального, регионального и местного бюджетов, заявил президент России Владимир Путин.
Ранее Путин предложил обеспечить всех школьников с 1 по 4 класс горячим питанием.
"Организовать бесплатное горячее и, подчеркну, здоровое питание, - предлагаю направить средства из трех источников - федерального, регионального и местного", - сказал Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.
Он отметил, что для организации питания нужно создать в школах необходимую инфраструктуру - оборудовать столовые и буфеты, наладить систему снабжения качественными продуктами.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
2311010
Обсудить 1
Послание президента России Федеральному собраниюСоциальный навигаторСН_ОбразованиеВладимир ПутинРоссияОбразование - ОбществоОбщество
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Школьники начнут получать бесплатное горячее питание с 1 сентября
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Выплаты на детей от трех до семи лет составят 5,5 тысячи рублей
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Ключевые заявления
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Путин: школьников начальных классов обеспечат бесплатным питанием
Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Материнский капитал в России будут выдавать при рождении первенца
Путин призвал увеличить зарплату классным руководителям
Путин поручил ввести доплаты для классных руководителей из бюджета
Путин предложил ежемесячные выплаты для детей от трех до семи лет
Путин предложил ввести выплаты на детей от трех до семи лет
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Путин предложил изменить порядок приема в медвузы в части целевых квот
Путин: Приумножение народа России – наша историческая обязанность
Путин заявил о необходимости обеспечить рост рождаемости
Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодного послания президента РФ Федеральному Собранию
Путин предложил увеличить материнский капитал
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Путин назвал рост реальных доходов важнейшей задачей
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Путин назвал процент семей с детьми с низкими доходами
Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодного послания президента РФ Федеральному Собранию
Труд преподавателей должен оплачиваться достойно, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Путин заявил о необходимости закрепить в Конституции норму о МРОТ
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Путин счел возможным студентам после второго курса менять направление
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:27Польский профессор рассказала об истоках ненависти к России
05:26Синоптики рассказали, когда в России начинается климатическая весна
05:16В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в России в феврале
05:13В Японии создали кризисный отдел из-за случая пневмонии нового типа
05:09Вашингтон и Сеул не смогли договориться о разделении военных расходов
05:06В Сирии боевики продолжают обстреливать населенные пункты под Алеппо
05:03Глава МИД Пакистана заявил, что на встрече с Помпео обсудит Иран
05:02Жириновский ответил на вопрос о намерении посадить Соловьева в тюрьму
04:57В Хабаровском крае посчитали, сколько региону нужно на детские пособия
04:47Машков прокомментировал то, что "Дылда" не стала номинантом на "Оскар"
04:41Ъ: Медведев планировал реформу политической системы
04:39Роскосмос нашел способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией
04:36В Бейруте армия взяла под контроль район около российского посольства
04:32В Палестине рассказали о перспективах переговоров с Израилем
04:28В Палестине назвали темы, которые будут обсуждать Путин и Аббас
04:23В США ждут ускорения роста экономики из-за соглашения с Китаем и USMCA
04:15В Палестине считают, что у США нет плана по урегулированию в регионе
04:04В Японии выявили первый случай заболевания коронавирусом нового типа
03:54Михалков ответил Жириновскому на его предложение поменять гимн России
03:47В Египте задержали членов "турецкого информационного комитета"
Лента новостейМолния