Путин рассказал, где возьмут средства на питание в начальных классах

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Средства на бесплатное горячее питание для школьников начальных классов будут направляться из федерального, регионального и местного бюджетов, заявил президент России Владимир Путин.

Ранее Путин предложил обеспечить всех школьников с 1 по 4 класс горячим питанием.

"Организовать бесплатное горячее и, подчеркну, здоровое питание, - предлагаю направить средства из трех источников - федерального, регионального и местного", - сказал Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.

Он отметил, что для организации питания нужно создать в школах необходимую инфраструктуру - оборудовать столовые и буфеты, наладить систему снабжения качественными продуктами.