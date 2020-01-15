В ОП оценили предложение Путина о выплатах на детей

"Очень важно, что президент на первое место поставил вопросы демографии и поддержки семьи. И говорил не только о планах и достижениях, но и о проблемах, с которыми сталкиваются российские семьи в глубинке. Начиная с проблем с яслями и заканчивая проблемами с бедностью. Новые выплаты для детей от трех до семи лет - это реальная поддержка тех семей, которые в этом по-настоящему нуждаются. Это важнейший вектор социального развития нашего государства", - сказала Гурцкая.