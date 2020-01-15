Китай активизирует строительство транспортного коридора "Приморье-2"

Председатель народного правительства провинции Цзилинь Цзин Цзюньхай заявил, что в этом году в городе Хуньчунь будет проведена модернизация существующей автомагистрали, ведущей к российскому порту Зарубино.

Город Хуньчунь, где расположены 4 железнодорожных и автомобильных контрольно-пропускных пункта государственной категории, находится в 71 километре от российского порта Зарубино.

Как сообщается, в этом году также начнется реализация проекта по модернизации автомагистрали от Хуньчуня к российскому порту Славянка.