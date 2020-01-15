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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-01-15T12:39+0300
https://ria.ru/20200115/1563437959.html
Китай активизирует строительство транспортного коридора "Приморье-2"
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РИА Новости

Китай активизирует строительство транспортного коридора "Приморье-2"

12:37 15.01.2020 (обновлено: 12:39 15.01.2020)
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© РИА Новости / Виталий АньковПервый грузовой поезд "Махалино - Хуньчунь"
Первый грузовой поезд Махалино - Хуньчунь
© РИА Новости / Виталий Аньков
МОСКВА, 15 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай в 2020 году активизирует строительство российско-китайского международного транспортного коридора "Приморье-2".
Председатель народного правительства провинции Цзилинь Цзин Цзюньхай заявил, что в этом году в городе Хуньчунь будет проведена модернизация существующей автомагистрали, ведущей к российскому порту Зарубино.
Город Хуньчунь, где расположены 4 железнодорожных и автомобильных контрольно-пропускных пункта государственной категории, находится в 71 километре от российского порта Зарубино.
Как сообщается, в этом году также начнется реализация проекта по модернизации автомагистрали от Хуньчуня к российскому порту Славянка.
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Эти проекты позволят повысить эффективность таможенного оформления и трансграничных перевозок.
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