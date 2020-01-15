Путин призвал ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Необходимо ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах, приоритетно - в региональных, заявил в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин.
"В ближайшие годы число выпускников школ будет расти, с учетом этого нам важно сохранить равную справедливую доступность бесплатного очного высшего образования. В этой связи я предлагаю ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах. Причем то, что я сейчас скажу дальше, чрезвычайно важно. В приоритетном порядке отдавать эти места именно в региональные вузы", - сказал Путин.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>