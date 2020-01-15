Труд преподавателей должен оплачиваться достойно, заявил Путин

"Все параметры по уровню зарплат учителей, врачей, бюджетников в целом, заданные майским указом еще 2012 года, должны строго соблюдаться. То, что постоянно обращаюсь к этой теме, не случайно. Если не держать вопрос на контроле, то, и многие сидящие в зале это знают, появляется соблазн "съехать с темы". Не надо этого делать", - сказал Путин.