Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-15T12:55+0300
https://ria.ru/20200115/1563437660.html
Труд преподавателей должен оплачиваться достойно, заявил Путин
https://cdn25.img.ria.ru/images/156343/74/1563437440_0:342:3032:2048_1036x0_80_0_0_bb872a4b037551f5bfe20fb2579afcd0.jpg
РИА Новости

Труд преподавателей должен оплачиваться достойно, заявил Путин

12:33 15.01.2020 (обновлено: 12:55 15.01.2020)
461
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодного послания президента РФ Федеральному Собранию
 Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодного послания президента РФ Федеральному Собранию
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Труд преподавателей в России должен оплачиваться достойно, главам регионов нельзя "съезжать с темы", заявил в ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин.
"Все параметры по уровню зарплат учителей, врачей, бюджетников в целом, заданные майским указом еще 2012 года, должны строго соблюдаться. То, что постоянно обращаюсь к этой теме, не случайно. Если не держать вопрос на контроле, то, и многие сидящие в зале это знают, появляется соблазн "съехать с темы". Не надо этого делать", - сказал Путин.
На уроке. Средняя школа № 402
13 января, 08:43
В России планируют изменить систему оплаты труда учителей
"Подчеркну, что речь идет о людях, специалистах, которые работают в важнейших для общества сферах. Их труд должен оплачиваться достойно и справедливо", - добавил президент.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
920001
Обсудить 2
Социальный навигаторСН_ОбразованиеПослание Владимира Путина Федеральному Собранию в 2018 годуВладимир ПутинРоссияОбщество
Рекомендуем
Путин призвал увеличить зарплату классным руководителям
Путин поручил ввести доплаты для классных руководителей из бюджета
Ежегодное послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Путин призвал ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Путин счел возможным студентам после второго курса менять направление
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Школьники начнут получать бесплатное горячее питание с 1 сентября
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Путин предложил изменить порядок приема в медвузы в части целевых квот
Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодного послания президента РФ Федеральному Собранию
Путин рассказал, где возьмут средства на питание в начальных классах
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Путин назвал процент семей с детьми с низкими доходами
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Путин: школьников начальных классов обеспечат бесплатным питанием
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Путин призвал завершить развертывание фельдшерско-акушерских пунктов
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Путин прокомментировал ситуацию с закупками жизненно важных лекарств
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Ключевые заявления
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Путин заявил о необходимости масштабной программы поддержки семей
Путин: Приумножение народа России – наша историческая обязанность
Путин заявил о необходимости обеспечить рост рождаемости
Путин предложил ежемесячные выплаты для детей от трех до семи лет
Путин предложил ввести выплаты на детей от трех до семи лет
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Выплаты на детей от трех до семи лет составят 5,5 тысячи рублей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:27Польский профессор рассказала об истоках ненависти к России
05:26Синоптики рассказали, когда в России начинается климатическая весна
05:16В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в России в феврале
05:13В Японии создали кризисный отдел из-за случая пневмонии нового типа
05:09Вашингтон и Сеул не смогли договориться о разделении военных расходов
05:06В Сирии боевики продолжают обстреливать населенные пункты под Алеппо
05:03Глава МИД Пакистана заявил, что на встрече с Помпео обсудит Иран
05:02Жириновский ответил на вопрос о намерении посадить Соловьева в тюрьму
04:57В Хабаровском крае посчитали, сколько региону нужно на детские пособия
04:47Машков прокомментировал то, что "Дылда" не стала номинантом на "Оскар"
04:41Ъ: Медведев планировал реформу политической системы
04:39Роскосмос нашел способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией
04:36В Бейруте армия взяла под контроль район около российского посольства
04:32В Палестине рассказали о перспективах переговоров с Израилем
04:28В Палестине назвали темы, которые будут обсуждать Путин и Аббас
04:23В США ждут ускорения роста экономики из-за соглашения с Китаем и USMCA
04:15В Палестине считают, что у США нет плана по урегулированию в регионе
04:04В Японии выявили первый случай заболевания коронавирусом нового типа
03:54Михалков ответил Жириновскому на его предложение поменять гимн России
03:47В Египте задержали членов "турецкого информационного комитета"
Лента новостейМолния