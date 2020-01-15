Труд преподавателей должен оплачиваться достойно, заявил Путин

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Труд преподавателей в России должен оплачиваться достойно, главам регионов нельзя "съезжать с темы", заявил в ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин.
"Все параметры по уровню зарплат учителей, врачей, бюджетников в целом, заданные майским указом еще 2012 года, должны строго соблюдаться. То, что постоянно обращаюсь к этой теме, не случайно. Если не держать вопрос на контроле, то, и многие сидящие в зале это знают, появляется соблазн "съехать с темы". Не надо этого делать", - сказал Путин.
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"Подчеркну, что речь идет о людях, специалистах, которые работают в важнейших для общества сферах. Их труд должен оплачиваться достойно и справедливо", - добавил президент.
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