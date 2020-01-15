Путин поручил ввести доплаты для классных руководителей из бюджета

"Ближе всего к ученикам их классные руководители. Такая постоянная, каждодневная работа, связанная с обучением, воспитанием детей, - это огромная ответственность и она, конечно, требует особой подготовки наставников и их особой поддержки. В этой связи считаю необходимым уже с 1 сентября ввести специальную доплату классным руководителям в размере не менее 5 тысяч рублей за счёт средств федерального бюджета", - заявил Путин, выступая с посланием Федеральному собранию в среду.

"Это же обязанности регионов, присутствующие здесь в зале это хорошо понимают. Но все-таки что такое классный руководитель? Это воспитатель. А это все-таки федеральные функции. Но, само собой разумеется, - я хочу обратить на это внимание - все действующие региональные выплаты за классное руководство должны быть сохранены; уважаемые коллеги, обращаю на это ваше внимание и обязательно посмотрю, что происходит на практике, в жизни", - пообещал президент РФ.