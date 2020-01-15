Школьники начнут получать бесплатное горячее питание с 1 сентября

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Бесплатное горячее питание школьники начальных классов в регионах в школах, технически готовых к этому, начнут получать с 1 сентября 2020 года, по всей стране - не позднее 1 сентября 2023 года, заявил президент России Владимир Путин, оглашая ежегодное послание Федеральному собранию.
Ранее он заявил, что всех школьников начальных классов в России нужно обеспечить горячим питанием бесплатно.
"В тех регионах и школах, где есть техническая готовность, бесплатное горячее питание должно предоставлять уже с 1 сентября 2020 года, остальных коллег прошу форсировать эту работу, не позднее 1 сентября 2023 года младшие школьники во всех субъектах по всей стране должны быть обеспечены бесплатным качественным горячим питанием", - сказал Путин.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>