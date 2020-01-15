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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-15T12:52+0300
https://ria.ru/20200115/1563437318.html
Школьники начнут получать бесплатное горячее питание с 1 сентября
https://cdn23.img.ria.ru/images/156343/65/1563436517_0:0:2897:1630_1036x0_80_0_0_50e2bcdefa2ddaf9520d98caf0a98d53.jpg
РИА Новости

Школьники начнут получать бесплатное горячее питание с 1 сентября

12:29 15.01.2020 (обновлено: 12:52 15.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Бесплатное горячее питание школьники начальных классов в регионах в школах, технически готовых к этому, начнут получать с 1 сентября 2020 года, по всей стране - не позднее 1 сентября 2023 года, заявил президент России Владимир Путин, оглашая ежегодное послание Федеральному собранию.
Ранее он заявил, что всех школьников начальных классов в России нужно обеспечить горячим питанием бесплатно.
Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодного послания президента РФ Федеральному Собранию
Вчера, 12:42Послание президента России Федеральному собранию
Путин рассказал, где возьмут средства на питание в начальных классах

"В тех регионах и школах, где есть техническая готовность, бесплатное горячее питание должно предоставлять уже с 1 сентября 2020 года, остальных коллег прошу форсировать эту работу, не позднее 1 сентября 2023 года младшие школьники во всех субъектах по всей стране должны быть обеспечены бесплатным качественным горячим питанием", - сказал Путин.

Послание Владимира Путина Федеральному собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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