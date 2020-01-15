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2020-01-15T12:17+0300
https://ria.ru/20200115/1563436462.html
Стали известны подробности ДТП под Саратовом
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РИА Новости

Стали известны подробности ДТП под Саратовом

12:17 15.01.2020
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© Фото : ГУ МЧС РФ по Саратовской областиПоследствия ДТП на 263-м километре автодороги Саратов - Сызрань - Саратов - Волгоград
Последствия ДТП на 263-м километре автодороги Саратов - Сызрань - Саратов - Волгоград
© Фото : ГУ МЧС РФ по Саратовской области
Последствия ДТП на 263-м километре автодороги Саратов - Сызрань - Саратов - Волгоград
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Автобус, который попал в ДТП под Саратовом, принадлежит Росгвардии, он перевозил военнослужащих ведомства, сообщили РИА Новости в пресс-службе Приволжского округа войск национальной гвардии РФ.
Как ранее сообщало областное управление ГИБДД, автобус в среду столкнулся с автомобилем на трассе в Саратовском районе, пострадали три пассажиры легковушки. По информации областной службы спасения, в автобусе находились военнослужащие.
© Фото : ГУ МЧС РФ по Саратовской областиПоследствия ДТП на 263-м километре автодороги Саратов - Сызрань - Саратов - Волгоград
Последствия ДТП на 263-м километре автодороги Саратов - Сызрань - Саратов - Волгоград
1 из 4
Последствия ДТП на 263-м километре автодороги Саратов - Сызрань - Саратов - Волгоград
© Фото : ГУ МЧС РФ по Саратовской области
© Фото : ГУ МЧС РФ по Саратовской областиПоследствия ДТП на 263-м километре автодороги Саратов - Сызрань - Саратов - Волгоград
Последствия ДТП на 263-м километре автодороги Саратов - Сызрань - Саратов - Волгоград
2 из 4
Последствия ДТП на 263-м километре автодороги Саратов - Сызрань - Саратов - Волгоград
© Фото : ГУ МЧС РФ по Саратовской области
© Фото : ГУ МЧС РФ по Саратовской областиПоследствия ДТП на 263-м километре автодороги Саратов - Сызрань - Саратов - Волгоград
Последствия ДТП на 263-м километре автодороги Саратов - Сызрань - Саратов - Волгоград
3 из 4
Последствия ДТП на 263-м километре автодороги Саратов - Сызрань - Саратов - Волгоград
© Фото : ГУ МЧС РФ по Саратовской области
© Фото : ГУ МЧС РФ по Саратовской областиПоследствия ДТП на 263-м километре автодороги Саратов - Сызрань - Саратов - Волгоград
Последствия ДТП на 263-м километре автодороги Саратов - Сызрань - Саратов - Волгоград
4 из 4
Последствия ДТП на 263-м километре автодороги Саратов - Сызрань - Саратов - Волгоград
© Фото : ГУ МЧС РФ по Саратовской области
1 из 4
Последствия ДТП на 263-м километре автодороги Саратов - Сызрань - Саратов - Волгоград
© Фото : ГУ МЧС РФ по Саратовской области
2 из 4
Последствия ДТП на 263-м километре автодороги Саратов - Сызрань - Саратов - Волгоград
© Фото : ГУ МЧС РФ по Саратовской области
3 из 4
Последствия ДТП на 263-м километре автодороги Саратов - Сызрань - Саратов - Волгоград
© Фото : ГУ МЧС РФ по Саратовской области
4 из 4
Последствия ДТП на 263-м километре автодороги Саратов - Сызрань - Саратов - Волгоград
© Фото : ГУ МЧС РФ по Саратовской области
"Водитель гражданского автомобиля допустил грубое нарушение правил дорожного движения. Он не выполнил требование сотрудников военной автоинспекции, сопровождавших служебный транспорт, и допустил ДТП с автобусом, следовавшим в составе колонны. В результате столкновения автомобили получили механические повреждения. Среди личного состава пострадавших нет", - рассказали в Росгвардии.
В ведомстве добавили, что на место ДТП вызваны сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства случившегося.
Автомобили полиции
26 декабря 2019, 20:51
Крупные ДТП с участием автобусов в России в 2019 году
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РосгвардияСаратовПроисшествия
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