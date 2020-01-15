Россия поднялась на одну строчку в рейтинге лучших стран мира

ВАШИНГТОН, 15 янв — РИА Новости. Россия в 2020 году улучшила позиции в общем рейтинге журнала U.S. News & World Report среди 73 "лучших стран мира", заняв 23-е место.

В прошлом году Россия занимала 24-е место, а в 2018 — 26-е.

Исследование проводилось совместно журналом и экспертами Университета Пенсильвании и компании BAV Group. При составлении рейтинга были проанализированы около двадцати позиций, касающихся ситуации в странах с точки зрения политики, экономики, социальной сферы, туризма, культуры и других.

Так, Россию поставили на первое место как страну, где лучше всего начинать карьеру, на второе место — как "самое могущественное государство", четвертое — среди "самых влиятельных стран".

Помимо этого, Россия заняла 12-место среди государств с переходной экономикой, 15-е место среди стран с самым богатым наследием и 19-е среди государств, куда можно уехать учиться.

Гораздо хуже эксперты оценили ситуацию с ведением бизнеса в России. В категории "самые дружественные для бизнеса страны" Россия оказалась на последнем 73 месте, в категории "лучшие страны для начала бизнеса" — на предпоследнем месте.

Однако, согласно последнему опубликованному авторитетному международному рейтингу Doing Business , Россия заняла 28-место в мире. При этом российские позиции в последние годы постоянно улучшаются в этом списке.

Также U.S. News & World Report отдали России 70-е место в категории "место для комфортной пенсии".

Рейтинг был составлен на основе опроса двадцати тысяч респондентов по всему миру. Для оценки эксперты использовали 65 критериев.