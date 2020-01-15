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Россия поднялась на одну строчку в рейтинге лучших стран мира
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РИА Новости

Россия поднялась на одну строчку в рейтинге лучших стран мира

11:57 15.01.2020 (обновлено: 17:25 15.01.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновДевушки фотографируются на Красной площади в Москве
Девушки фотографируются на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
ВАШИНГТОН, 15 янв — РИА Новости. Россия в 2020 году улучшила позиции в общем рейтинге журнала U.S. News & World Report среди 73 "лучших стран мира", заняв 23-е место.
В прошлом году Россия занимала 24-е место, а в 2018 — 26-е.
Продавец в супермаркете
23 декабря 2019, 07:36
Экономисты оценили рейтинг самых востребованных профессий в России
Исследование проводилось совместно журналом и экспертами Университета Пенсильвании и компании BAV Group. При составлении рейтинга были проанализированы около двадцати позиций, касающихся ситуации в странах с точки зрения политики, экономики, социальной сферы, туризма, культуры и других.
Так, Россию поставили на первое место как страну, где лучше всего начинать карьеру, на второе место — как "самое могущественное государство", четвертое — среди "самых влиятельных стран".
Помимо этого, Россия заняла 12-место среди государств с переходной экономикой, 15-е место среди стран с самым богатым наследием и 19-е среди государств, куда можно уехать учиться.
Гораздо хуже эксперты оценили ситуацию с ведением бизнеса в России. В категории "самые дружественные для бизнеса страны" Россия оказалась на последнем 73 месте, в категории "лучшие страны для начала бизнеса" — на предпоследнем месте.
Олег Морозов
16 декабря 2019, 10:28
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Однако, согласно последнему опубликованному авторитетному международному рейтингу Doing Business, Россия заняла 28-место в мире. При этом российские позиции в последние годы постоянно улучшаются в этом списке.
Также U.S. News & World Report отдали России 70-е место в категории "место для комфортной пенсии".
Рейтинг был составлен на основе опроса двадцати тысяч респондентов по всему миру. Для оценки эксперты использовали 65 критериев.
Журнал U.S. News & World Reportоснован в середине прошлого века. С тех пор издание в большинстве случаев составляет рейтинги в США, в частности, среди вузов и клиник. При этом методика подсчета часто вызывала критику со стороны некоторых экспертов.
Неделя российского интернета
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Россия возглавила рейтинг стран с самым дешевым безлимитным интернетом
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РоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Не горячо и не холодно с этих рейтингов, у России свой путь и цели, и не будем оглядываться на то, какое впечатление мы производим на кого-то. Всё равно хоть с рейтингами, хоть без них -- на западе Россию всегда будут считать экзистенциальным врагом №1, за то, что она ещё сохраняет трезвый взгляд на действительность, а не подстраивается к конъюнктуре
15 января, 13:08
ЕЖЕвгений Жихарев
120300227
Объективные вы наши!
15 января, 12:09
Андрей Дашков
344613014
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