Россия поднялась на 28-ю позицию в рейтинге Doing Business

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Россия поднялась на три строчки в рейтинге Doing Busines-2020 Всемирного банка и Международной финансовой корпорации (IFC), заняв 28-е место, следует из доклада ВБ.

Как отметили составители, за прошедший год в России провели три реформы, ускорив процесс получения электроэнергии и упростив соблюдения налоговых требований. Кроме того усилена защита прав миноритарных инвесторов за счет ужесточения корпоративной прозрачности.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин, комментируя улучшение позиций в Doing Busines-2020, отметил, что Россия занимает самое высокое среди стран БРИКС место в рейтинге, опережая и многие европейские государства, однако для закрепления успехов нужно сделать многое для создания предсказуемых условий ведения бизнеса.

"Конкуренция, конечно, усиливается, конкуренция здесь серьезная: тот же Китай с 46-го места передвинулся на 31-е место, нас уже вплотную поджимает. Поэтому для того чтобы даже сохранять свои позиции, нам придется очень активно двигаться вперед", — сказал глава ведомства.

Лидерство в мировом рейтинге по созданию наиболее благоприятных условий для ведения бизнеса в этом году подтвердила Новая Зеландия. Вторую строчку сохранил Сингапур. На третью позицию поднялся Гонконг, сместив на четвертую Данию. За ними следуют Южная Корея, США, Грузия, Великобритания, Норвегия и Швеция.