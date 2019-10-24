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РИА Новости

Россия поднялась на 28-ю позицию в рейтинге Doing Business

05:16 24.10.2019 (обновлено: 08:36 24.10.2019)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПосетитель выставочного центра. Архивное фото
Посетитель выставочного центра. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Россия поднялась на три строчки в рейтинге Doing Busines-2020 Всемирного банка и Международной финансовой корпорации (IFC), заняв 28-е место, следует из доклада ВБ.
Как отметили составители, за прошедший год в России провели три реформы, ускорив процесс получения электроэнергии и упростив соблюдения налоговых требований. Кроме того усилена защита прав миноритарных инвесторов за счет ужесточения корпоративной прозрачности.
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин, комментируя улучшение позиций в Doing Busines-2020, отметил, что Россия занимает самое высокое среди стран БРИКС место в рейтинге, опережая и многие европейские государства, однако для закрепления успехов нужно сделать многое для создания предсказуемых условий ведения бизнеса.

"Конкуренция, конечно, усиливается, конкуренция здесь серьезная: тот же Китай с 46-го места передвинулся на 31-е место, нас уже вплотную поджимает. Поэтому для того чтобы даже сохранять свои позиции, нам придется очень активно двигаться вперед", — сказал глава ведомства.

Лидерство в мировом рейтинге по созданию наиболее благоприятных условий для ведения бизнеса в этом году подтвердила Новая Зеландия. Вторую строчку сохранил Сингапур. На третью позицию поднялся Гонконг, сместив на четвертую Данию. За ними следуют Южная Корея, США, Грузия, Великобритания, Норвегия и Швеция.
Доклад "Ведение бизнеса" составляется уже 17-й раз и охватывает 190 стран. Он исследует нормы регулирования, способствующие или препятствующие развитию бизнеса в течение всего цикла работы, включая создание предприятия, ведение дел, осуществление внешнеторговой деятельности, уплату налогов, а также уровень защиты прав инвесторов.
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Doing BusinessМаксим ОрешкинВсемирный банкРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Оказывается России рейтингов не хватало ... ну теперь , я чувствую заживём ...
24 октября, 06:10
Михаил Квашнин
681004
Что-то сомневаюсь по поводу Грузии, которая в этом рейтинге следует за США опередив Британию... Неужели там дела обстоят настолько хорошо?
24 октября, 06:27
VVitaliyTitov125
712000
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