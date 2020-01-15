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Москвича, насмерть сбившего пешеходов в Арзамасе, нашли 15 лет спустя
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РИА Новости

Москвича, насмерть сбившего пешеходов в Арзамасе, нашли 15 лет спустя

11:46 15.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 янв - РИА Новости. Житель Москвы, насмерть сбивший двух пешеходов в Арзамасе и 15 лет скрывавшийся от правосудия, проведет 4 года в колонии-поселении, сообщает прокуратура Нижегородской области.
Судом установлено, что в ноябре 2004 года 24-летний москвич, управляя автомашиной Audi A6 на улице Станционной города Арзамаса, неправильно выбрав скорость движения и не учитывая погодные условия, не справился с управлением и, выехав на пешеходную дорогу, совершил наезд на юношу и девушку. Пешеходы получили тяжкие телесные повреждения и скончались.
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В ходе расследования уголовного дела водитель признался в преступлении, компенсировал причиненный моральный вред родителям погибших. Однако после направления в мае 2005 года уголовного дела в суд скрылся и был объявлен в розыск. Его местонахождение установили спустя 15 лет.
"При рассмотрении уголовного дела в суде житель столицы признал свою вину, дополнительно компенсировал моральный вред, принес свои извинения потерпевшим, однако не объяснил, почему он скрывался 15 лет. Суд назначил мужчине наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии-поселения, а также лишил его права управления транспортными средствами на 3 года", - говорится в сообщении областной прокуратуры.
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