Москвича, насмерть сбившего пешеходов в Арзамасе, нашли 15 лет спустя

"При рассмотрении уголовного дела в суде житель столицы признал свою вину, дополнительно компенсировал моральный вред, принес свои извинения потерпевшим, однако не объяснил, почему он скрывался 15 лет. Суд назначил мужчине наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии-поселения, а также лишил его права управления транспортными средствами на 3 года", - говорится в сообщении областной прокуратуры.