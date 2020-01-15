В Кизляре удвоилось число госпитализированных с кишечной инфекцией

ПЯТИГОРСК, 15 янв - РИА Новости. Число жителей дагестанского города Число жителей дагестанского города Кизляр , госпитализированных с острой кишечной инфекцией, увеличилось более чем вдвое, до 69 человек, сообщает в среду региональный Минздрав.

Накануне медики заявляли о 32 госпитализированных, из них было десять детей. По предварительным данным, вспышка инфекции связана с употреблением сырой воды.

"В городской больнице Кизляра на лечении находятся 69 человек с диагнозом "острая кишечная инфекция". Среди пациентов 38 детей. Состояние поступивших средней степени тяжести. Пациентов в тяжелом состоянии нет", - говорится в релизе.

Еще двух взрослых и одного ребенка отпустили домой под расписку.

Уголовное дело расследуется по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Подозреваемых пока нет.