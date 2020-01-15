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В Кизляре удвоилось число госпитализированных с кишечной инфекцией
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РИА Новости

В Кизляре удвоилось число госпитализированных с кишечной инфекцией

11:40 15.01.2020
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© Fotolia / Evgeniy KalinovskiyВрач проверяет капельницу
Врач проверяет капельницу
© Fotolia / Evgeniy Kalinovskiy
Врач проверяет капельницу. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 15 янв - РИА Новости. Число жителей дагестанского города Кизляр, госпитализированных с острой кишечной инфекцией, увеличилось более чем вдвое, до 69 человек, сообщает в среду региональный Минздрав.
Накануне медики заявляли о 32 госпитализированных, из них было десять детей. По предварительным данным, вспышка инфекции связана с употреблением сырой воды.
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"В городской больнице Кизляра на лечении находятся 69 человек с диагнозом "острая кишечная инфекция". Среди пациентов 38 детей. Состояние поступивших средней степени тяжести. Пациентов в тяжелом состоянии нет", - говорится в релизе.
Еще двух взрослых и одного ребенка отпустили домой под расписку.
Уголовное дело расследуется по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Подозреваемых пока нет.
Ситуация находится на контроле у министра здравоохранения Дагестана Джамалудина Гаджиибрагова, который уже приехал в Кизляр.
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