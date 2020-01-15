Роухани раскритиковал идею заменить СВПД на "сделку Трампа"

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Президент Ирана Президент Ирана Хасан Роухани раскритиковал предложение Запада заменить Совместный всеобъемлющий план действий ( СВПД ) на новое соглашение, предлагаемое США

Во вторник премьер-министр Великобритании Борис Джонсон допустил замену СВПД на новое соглашение на условиях президента США Дональда Трампа, назвав это " сделкой Трампа".

"Премьер-министр Великобритании предложил отложить в сторону СВПД и перейти к сделке Трампа ... Но Трамп только нарушает соглашения, нарушает международные законы и нормы", - заявил Роухани, выступление которого транслировал телеканал Press TV

Иранский президент также обвинил ЕС в неспособности действовать как "свободные страны" и призвал "прийти и извиниться" перед Тегераном за "безрезультатность" и "страх перед США".

"Мы призываем вас вернуться к СВПД", - подчеркнул Роухани.

Германия, Франция и Великобритания во вторник объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу, говорится в совместном заявлении министров иностранных дел трех стран.