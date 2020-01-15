Роухани раскритиковал идею заменить СВПД на "сделку Трампа"

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани раскритиковал предложение Запада заменить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) на новое соглашение, предлагаемое США.
Во вторник премьер-министр Великобритании Борис Джонсон допустил замену СВПД на новое соглашение на условиях президента США Дональда Трампа, назвав это " сделкой Трампа".
"Премьер-министр Великобритании предложил отложить в сторону СВПД и перейти к сделке Трампа ... Но Трамп только нарушает соглашения, нарушает международные законы и нормы", - заявил Роухани, выступление которого транслировал телеканал Press TV.
Иранский президент также обвинил ЕС в неспособности действовать как "свободные страны" и призвал "прийти и извиниться" перед Тегераном за "безрезультатность" и "страх перед США".
"Мы призываем вас вернуться к СВПД", - подчеркнул Роухани.
Германия, Франция и Великобритания во вторник объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу, говорится в совместном заявлении министров иностранных дел трех стран.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.