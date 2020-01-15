МИД Китая прокомментировал запуск механизма разрешения споров по СВПД

ПЕКИН, 15 янв – РИА Новости. Китай сожалеет в связи с решением Франции, Германии и Великобритании запустить механизм разрешения споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по Ирану, полагает, что это не поможет деэскалации напряженности, заявил в среду официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Германия, Франция и Великобритания во вторник объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу, говорится в совместном заявлении министров иностранных дел трех стран.
"Китай сожалеет в связи запуском Великобританией, Францией и Германией механизма разрешения споров в рамках СВПД, мы считаем, что это не поможет решению проблемы или деэскалации напряженности", - заявил на брифинге Гэн Шуан.
Он подчеркнул, что Иран был вынужден отказаться от части своих обязательств в рамках соглашения, потому что США в одностороннем порядке вышли из документа, пренебрегли своими международными обязательствами и международным правом, оказывали максимальное давление на Иран и препятствовали тому, чтобы остальные участники сделки выполняли его.
14 января, 19:55МИД прокомментировал запуск механизма разрешения споров по СВПД
"В этом заключается корень проблемы", - подчеркнул Гэн Шуан.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.