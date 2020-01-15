Индия не готова подписать меморандум по газопроводу из-за Пакистана

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 янв - РИА Новости. Индия не готова подписывать меморандум о взаимопонимании по строительству газопровода Иран-Пакистан-Индия из-за участия Пакистана в проекте, сообщил журналистам индийский министр нефти и газа Дхармендра Прадхан.
"Мы не хотим ничего делать с участием Пакистана", - сказал министр, отвечая на вопрос о готовности Индии подписать меморандум по проекту строительства газопровода Иран-Пакистан-Индия.
"Мы больше заинтересованы в российском СПГ", - добавил министр.
В июне 2019 года глава Минэнерго РФ Александр Новак в ходе визита в Иран сообщил, что Россия рассчитывает на подписание меморандума о взаимопонимании с Индией по строительству газопровода Иран-Пакистан-Индия. С Тегераном и Исламабадом подобные меморандумы уже подписаны.
В 2017 году "Газпром" подписал с Ираном меморандумы о возможности участия в разработке четырех месторождений в республике — Farzad-A, Farzad-B, North Pars и Kish. В качестве возможных вариантов монетизации газа "Газпром" рассматривает проект газопровода Иран-Пакистан-Индия, а также СПГ-завода "Иран СПГ" (Iran LNG). В ноябре 2017 года "Газпром" и иранская NIOC подписали меморандум о взаимопонимании, который позволяет компаниям приступить к подготовке ТЭО проекта газопровода из Ирана в Индию через Пакистан.
Отношения между Индией и Пакистаном обострились после того, как 5 августа 2019 года Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир, создав на его основе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, нежели штат): Джамму и Кашмир и Ладакх. Для этого парламент Индии отменил статью 370 конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан, который претендует на индийскую часть Кашмира, резко осудил это решение.
После того, как мусульманские регионы Британской Индии образовали отдельное государство Пакистан, Джамму и Кашмир был единственным индийским штатом, где большинство составляют мусульмане. Там активно действуют сепаратисты, в поддержке которых Нью-Дели обвиняет пакистанские власти. Исламабад эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.