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2020-01-15T11:16+0300
https://ria.ru/20200115/1563432843.html
Индия не готова подписать меморандум по газопроводу из-за Пакистана
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РИА Новости

Индия не готова подписать меморандум по газопроводу из-за Пакистана

11:16 15.01.2020
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© РИА Новости / Владимир АстапковичМинистр нефти и газа Индии Дхармендра Прадхан
Министр нефти и газа Индии Дхармендра Прадхан
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Министр нефти и газа Индии Дхармендра Прадхан. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 15 янв - РИА Новости. Индия не готова подписывать меморандум о взаимопонимании по строительству газопровода Иран-Пакистан-Индия из-за участия Пакистана в проекте, сообщил журналистам индийский министр нефти и газа Дхармендра Прадхан.
"Мы не хотим ничего делать с участием Пакистана", - сказал министр, отвечая на вопрос о готовности Индии подписать меморандум по проекту строительства газопровода Иран-Пакистан-Индия.
"Мы больше заинтересованы в российском СПГ", - добавил министр.
В июне 2019 года глава Минэнерго РФ Александр Новак в ходе визита в Иран сообщил, что Россия рассчитывает на подписание меморандума о взаимопонимании с Индией по строительству газопровода Иран-Пакистан-Индия. С Тегераном и Исламабадом подобные меморандумы уже подписаны.
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В 2017 году "Газпром" подписал с Ираном меморандумы о возможности участия в разработке четырех месторождений в республике — Farzad-A, Farzad-B, North Pars и Kish. В качестве возможных вариантов монетизации газа "Газпром" рассматривает проект газопровода Иран-Пакистан-Индия, а также СПГ-завода "Иран СПГ" (Iran LNG). В ноябре 2017 года "Газпром" и иранская NIOC подписали меморандум о взаимопонимании, который позволяет компаниям приступить к подготовке ТЭО проекта газопровода из Ирана в Индию через Пакистан.
Отношения между Индией и Пакистаном обострились после того, как 5 августа 2019 года Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир, создав на его основе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, нежели штат): Джамму и Кашмир и Ладакх. Для этого парламент Индии отменил статью 370 конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан, который претендует на индийскую часть Кашмира, резко осудил это решение.
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После того, как мусульманские регионы Британской Индии образовали отдельное государство Пакистан, Джамму и Кашмир был единственным индийским штатом, где большинство составляют мусульмане. Там активно действуют сепаратисты, в поддержке которых Нью-Дели обвиняет пакистанские власти. Исламабад эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.
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КашмирДхармендра ПрадханГазпромАлександр НовакНью-ДелиПакистанРоссияИранЭкономика
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