Экспорт АПК Новосибирской области в КНР в 2019 году вырос в 1,5 раза

Вывезено 142 тысячи тонн продукции на 80,3 миллиона долларов. Из региона в Китай уехали вагоны мороженого, шоколада и муки; популярны в Китае сибирские гречиха, овёс, семена рапса и льна, напитки. Как сообщили в региональном Минсельхозе, экспортёры пользуются господдержкой в производстве и транспортировке товара, в результате чего доля продуктов из Новосибирской области в КНР достигла 40% общего объёма экспорта. Сейчас на китайские прилавки активно продвигают местное зерно, масличные, мясо птицы и минеральную воду.