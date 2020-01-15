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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-01-15T12:37+0300
https://ria.ru/20200115/1563431912.html
Экспорт АПК Новосибирской области в КНР в 2019 году вырос в 1,5 раза
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РИА Новости

Экспорт АПК Новосибирской области в КНР в 2019 году вырос в 1,5 раза

11:05 15.01.2020 (обновлено: 12:37 15.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 15 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Экспорт агрокомплекса Новосибирской области в Китай за 2019 год вырос по сравнению с 2018 годом на 55%.
Вывезено 142 тысячи тонн продукции на 80,3 миллиона долларов. Из региона в Китай уехали вагоны мороженого, шоколада и муки; популярны в Китае сибирские гречиха, овёс, семена рапса и льна, напитки. Как сообщили в региональном Минсельхозе, экспортёры пользуются господдержкой в производстве и транспортировке товара, в результате чего доля продуктов из Новосибирской области в КНР достигла 40% общего объёма экспорта. Сейчас на китайские прилавки активно продвигают местное зерно, масличные, мясо птицы и минеральную воду.
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Россия-Китай: ГлавноеКитайНовосибирская область
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