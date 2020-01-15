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Роскосмос уточнил сроки использования "Протонов" для пуска спутников
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РИА Новости

Роскосмос уточнил сроки использования "Протонов" для пуска спутников

10:57 15.01.2020 (обновлено: 11:24 15.01.2020)
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© РИА Новости / Олег Урусов / Перейти в фотобанкВывоз ракеты "Протон-М"
Вывоз ракеты Протон-М
© РИА Новости / Олег Урусов
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Вывоз ракеты "Протон-М". Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Роскосмос принял решение проводить пуски ряда спутников на ракетах "Протон" до завершения налаживания серийного производства ракет "Ангара" на омской площадке в производственном объединении "Полет", сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
"До завершения реконструкции ПО "Полет" Центр Хруничева планирует выпускать ежегодно две ракеты-носителя "Ангара-А5" тяжёлого класса и одну ракету-носитель "Ангара-А1.2" лёгкого класса. В этой связи на переходный период часть полезных нагрузок будет выводиться на ракетах-носителях "Протон", часть - на новых носителях - ракетах-носителях "Ангара", - рассказали в пресс-службе.
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Ранее в материалах на сайте госзакупок сообщалось, что Роскосмос решил запустить спутник связи "Экспресс-АМУ4" на орбиту не на новой ракете-носителе "Ангаре-А5", а на ракете "Протон-М" с космодрома Байконур. До этого гендиректор предприятия "Космическая связь" Юрий Прохоров заявил, что запуск данного аппарата, согласно Федеральной космической программе, планируется провести на "Ангаре-А5" с космодрома Восточный.
Ракеты "Ангара" производятся на двух площадках: в Москве в Центре Хруничева и в ПО "Полет" в Омске. Ранее было принято решение полностью перенести производство "Ангары" в Омск, где под это модернизируются мощности. Серийное производство ракеты в Омске планируется развернуть в 2023 году.
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В Роскосмосе считают запуск производства универсальных ракетных модулей "Ангары" на омском ПО "Полет" приоритетной задачей. "Осуществляется жесткий контроль за изготовлением в текущем году первых ракет-носителей "Ангара", а также их передача их заказчику – министерству обороны Российской Федерации", - сказали в пресс-службе.
После модернизации ПО "Полет" и выхода производства на проектную мощность в год будут изготавливаться восемь тяжелых "Ангара-А5" и две легких "Ангара-1.2".
Эксплуатация ракет "Протон", как сообщалось, прекратится в 2024 году.
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Протон-МКосмос - РИА НаукаАнгара (ракета)РоскосмосРоссия
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