Роскосмос уточнил сроки использования "Протонов" для пуска спутников

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Роскосмос принял решение проводить пуски ряда спутников на ракетах " Протон " до завершения налаживания серийного производства ракет "Ангара" на омской площадке в производственном объединении "Полет", сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.

"До завершения реконструкции ПО "Полет" Центр Хруничева планирует выпускать ежегодно две ракеты-носителя "Ангара-А5" тяжёлого класса и одну ракету-носитель "Ангара-А1.2" лёгкого класса. В этой связи на переходный период часть полезных нагрузок будет выводиться на ракетах-носителях "Протон", часть - на новых носителях - ракетах-носителях "Ангара", - рассказали в пресс-службе.

Ранее в материалах на сайте госзакупок сообщалось, что Роскосмос решил запустить спутник связи "Экспресс-АМУ4" на орбиту не на новой ракете-носителе "Ангаре-А5", а на ракете "Протон-М" с космодрома Байконур. До этого гендиректор предприятия "Космическая связь" Юрий Прохоров заявил, что запуск данного аппарата, согласно Федеральной космической программе, планируется провести на "Ангаре-А5" с космодрома Восточный.

Ракеты "Ангара" производятся на двух площадках: в Москве в Центре Хруничева и в ПО "Полет" в Омске. Ранее было принято решение полностью перенести производство "Ангары" в Омск, где под это модернизируются мощности. Серийное производство ракеты в Омске планируется развернуть в 2023 году.

В Роскосмосе считают запуск производства универсальных ракетных модулей "Ангары" на омском ПО "Полет" приоритетной задачей. "Осуществляется жесткий контроль за изготовлением в текущем году первых ракет-носителей "Ангара", а также их передача их заказчику – министерству обороны Российской Федерации", - сказали в пресс-службе.

После модернизации ПО "Полет" и выхода производства на проектную мощность в год будут изготавливаться восемь тяжелых "Ангара-А5" и две легких "Ангара-1.2".