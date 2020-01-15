"Роскосмос" вновь отказался запускать спутник на ракете "Ангара"

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. "Роскосмос" решил запустить спутник связи "Экспресс-АМУ4" на орбиту не на новейшей "Ангаре-А5" , а на традиционном носителе "Протон-М" , следует из материалов на сайте госзакупок.

Таким образом, космическая госкорпорация вновь предпочла устаревший, но доказавший надежность "Протон-М" тяжелой ракете "Ангара", которая, по плану, должна его заменить.

Согласно материалам на сайте госзакупок, "Роскосмос" в этом году планирует заказать за 2,3 миллиарда рублей производство ракеты "Протон-М" для запуска "Экспресса-АМУ4" со сроком окончания работ в 2021 году.

При этом конкурс на изготовление "Экспресса-АМУ4" еще не объявлен. Пуск запланирован с Байконура – только там есть стартовый стол под "Протоны".

В октябре гендиректор предприятия "Космическая связь" Юрий Прохоров заявил, что запуски "Экспрессов" с номерами "АМУ3", "АМУ7" и "АМУ4" планируется провести именно на "Ангаре-А5". Однако уже тогда сомнения вызвала готовность космодрома Восточный, с которого планировалось осуществить запуски. По словам Прохорова, "в требуемые сроки, скорее всего, он готов не будет".

В июне генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что третья "Ангара-А5" может полететь в 2020 году с космодрома Плесецк с космическим аппаратом "Экспресс".

В минувшем июне "Роскосмос" заключил контракт с Центром Хруничева на производство ракеты "Ангара-1.2" для запуска с Плесецка трех связных спутников "Гонец-М". Но уже в октябре госкорпорация расторгла договор, решив использовать для выведения данных аппаратов ракету "Союз-2.1б" и космодром Восточный.

"Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".