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2020-01-15T03:12+0300
https://ria.ru/20200115/1563424191.html
"Роскосмос" вновь отказался запускать спутник на ракете "Ангара"
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РИА Новости

"Роскосмос" вновь отказался запускать спутник на ракете "Ангара"

03:12 15.01.2020
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© Фото : Предоставлено холдингом "Швабе"Ракета-носитель тяжелого класса "Ангара-А5"
Ракета-носитель тяжелого класса Ангара-А5
© Фото : Предоставлено холдингом "Швабе"
Ракета-носитель тяжелого класса "Ангара-А5". Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. "Роскосмос" решил запустить спутник связи "Экспресс-АМУ4" на орбиту не на новейшей "Ангаре-А5", а на традиционном носителе "Протон-М", следует из материалов на сайте госзакупок.
Таким образом, космическая госкорпорация вновь предпочла устаревший, но доказавший надежность "Протон-М" тяжелой ракете "Ангара", которая, по плану, должна его заменить.
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Согласно материалам на сайте госзакупок, "Роскосмос" в этом году планирует заказать за 2,3 миллиарда рублей производство ракеты "Протон-М" для запуска "Экспресса-АМУ4" со сроком окончания работ в 2021 году.
При этом конкурс на изготовление "Экспресса-АМУ4" еще не объявлен. Пуск запланирован с Байконура – только там есть стартовый стол под "Протоны".
В октябре гендиректор предприятия "Космическая связь" Юрий Прохоров заявил, что запуски "Экспрессов" с номерами "АМУ3", "АМУ7" и "АМУ4" планируется провести именно на "Ангаре-А5". Однако уже тогда сомнения вызвала готовность космодрома Восточный, с которого планировалось осуществить запуски. По словам Прохорова, "в требуемые сроки, скорее всего, он готов не будет".
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В июне генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что третья "Ангара-А5" может полететь в 2020 году с космодрома Плесецк с космическим аппаратом "Экспресс".
В минувшем июне "Роскосмос" заключил контракт с Центром Хруничева на производство ракеты "Ангара-1.2" для запуска с Плесецка трех связных спутников "Гонец-М". Но уже в октябре госкорпорация расторгла договор, решив использовать для выведения данных аппаратов ракету "Союз-2.1б" и космодром Восточный.
"Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".
Однако ввод "Ангары" в строй пока запаздывает, причем как по гражданской, так и по военной сферам. В минувшем сентябре вице-премьер РФ Юрий Борисов в интервью газете "Ведомости" констатировал, что "Ангара-А5" не соответствует требованиям, которые к ней предъявляет основной заказчик - Минобороны РФ.
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Хочу стать космонавтомПротон-МКосмос - РИА НаукаАнгара (ракета)Роскосмос
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