Названа причина столкновения автобуса и грузовика на трассе в Югре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 янв - РИА Новости. Столкновение грузовика с автобусом в Югре, в результате которого пострадали три человека, произошло из-за того, что КамАЗ не предоставил пассажирскому транспорту преимущество на дороге, сообщает региональное управление МВД.
Авария произошла на трассе в Сургутском районе утром в среду, автобус въехал в правый борт грузовика, пострадали три человека, сообщали ранее РИА Новости в ведомстве.
"По предварительным данным, водитель 1993 года рождения, управляя автомобилем КамАЗ, выезжая с прилегающей территории на главную дорогу, не предоставил преимущество автобусу SsangYong... который двигался из Нижневартовска в сторону Сургута", - говорится в сообщении.
Госпитализация, как уточнили в УМВД, потребовалась всем пострадавшим - водителю автобуса и двум его пассажирам, они получили травмы различной степени тяжести. Сотрудники полиции работают на месте ДТП, устанавливая все обстоятельства и причины случившегося.
По информации источника РИА Новости в местных экстренных службах, автобус перевозил работников одного из предприятий.
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