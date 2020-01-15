Названа причина столкновения автобуса и грузовика на трассе в Югре

"По предварительным данным, водитель 1993 года рождения, управляя автомобилем КамАЗ, выезжая с прилегающей территории на главную дорогу, не предоставил преимущество автобусу SsangYong... который двигался из Нижневартовска в сторону Сургута", - говорится в сообщении.