В Югре три человека пострадали при столкновении автобуса и грузовика

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 янв - РИА Новости. Три человека пострадали в результате столкновения автобуса и грузовика в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.
Авария случилась утром в среду в Сургутском районе. Пользователи соцсетей, публикуя фотографии с места происшествия, уточняют, что инцидент произошел на трассе между городами Сургут и Лангепас.
"Автобус въехал в правый борт грузовика. Пострадали три человека - водитель автобуса и двое пассажиров, травмы незначительные", - сказал собеседник агентства.
По словам представителя УМВД, обстоятельства случившегося выясняются.