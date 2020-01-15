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В Югре три человека пострадали при столкновении автобуса и грузовика
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РИА Новости

В Югре три человека пострадали при столкновении автобуса и грузовика

09:00 15.01.2020
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© РИА Новости / Максим БогодвидАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 янв - РИА Новости. Три человека пострадали в результате столкновения автобуса и грузовика в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.
Авария случилась утром в среду в Сургутском районе. Пользователи соцсетей, публикуя фотографии с места происшествия, уточняют, что инцидент произошел на трассе между городами Сургут и Лангепас.
"Автобус въехал в правый борт грузовика. Пострадали три человека - водитель автобуса и двое пассажиров, травмы незначительные", - сказал собеседник агентства.
По словам представителя УМВД, обстоятельства случившегося выясняются.
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