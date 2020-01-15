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СК возбудил дело после гибели ребенка суррогатной матери в Одинцово
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РИА Новости

СК возбудил дело после гибели ребенка суррогатной матери в Одинцово

10:10 15.01.2020
13155
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка суррогатной матери и торговли детьми в городском округе Одинцово, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
Ранее она сообщала, что в одной из квартир в поселке ВНИИССОК нашли тело новорожденного мальчика без видимых признаков насильственной смерти. По предварительным данным следствия, ребенок, рожденный суррогатной матерью в декабре 2019 года, находился под присмотром няни, там же проживали еще трое детей, рожденных аналогичным способом.
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"По результатам проведённой следственным отделом по г. Одинцово ГСУ СК России по Московской области доследственной проверки по факту обнаружения в одной из квартир в поселке ВНИИССОК тела новорожденного мальчика возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями "причинение смерти по неосторожности" и "торговля людьми", - сказала Врадий.
Отмечается, что дети проживали в квартире до тех пор, пока их родители-иностранцы оформляли документы, в том числе для дальнейшего вывоза за рубеж.
"По предварительным данным эксперта, причиной смерти младенца явился синдром внезапной смерти новорожденного... Трое находившихся в квартире новорожденных изъяты и помещены в детскую городскую больницу", - добавила Врадий.
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Следователи осмотрели квартиру, опросили жителей дома, няню ребенка, а также руководство и менеджера организации по вопросам суррогатного материнства. В юридической компании, которая проводила программы суррогатного материнства, запрошена вся необходимая документация, в том числе лицензия и договоры на суррогатное материнство.
Подчеркивается, что в рамках уголовного дела будут установлены обстоятельства произошедшего, причины и условия, приведшие к смерти младенца. Кроме того, следователи дадут оценку "законности деятельности юридической компании, которая проводила программы суррогатного материнства, а также сделки в отношении новорожденных, в том числе для последующего вывоза их за рубеж".
Добавляется, что организованы проверки по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками органов внутренних дел и органов опеки и попечительства, а также проверка юридической компании по факту оказанию услуг, не соответствующих требованиям безопасности.
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Ольга ВрадийСледственный комитет РФМосковская областьОдинцовоПроисшествия
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