СК возбудил дело после гибели ребенка суррогатной матери в Одинцово

Ранее она сообщала, что в одной из квартир в поселке ВНИИССОК нашли тело новорожденного мальчика без видимых признаков насильственной смерти. По предварительным данным следствия, ребенок, рожденный суррогатной матерью в декабре 2019 года, находился под присмотром няни, там же проживали еще трое детей, рожденных аналогичным способом.

"По результатам проведённой следственным отделом по г. Одинцово ГСУ СК России по Московской области доследственной проверки по факту обнаружения в одной из квартир в поселке ВНИИССОК тела новорожденного мальчика возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями "причинение смерти по неосторожности" и "торговля людьми", - сказала Врадий.

Отмечается, что дети проживали в квартире до тех пор, пока их родители-иностранцы оформляли документы, в том числе для дальнейшего вывоза за рубеж.

"По предварительным данным эксперта, причиной смерти младенца явился синдром внезапной смерти новорожденного... Трое находившихся в квартире новорожденных изъяты и помещены в детскую городскую больницу", - добавила Врадий.

Следователи осмотрели квартиру, опросили жителей дома, няню ребенка, а также руководство и менеджера организации по вопросам суррогатного материнства. В юридической компании, которая проводила программы суррогатного материнства, запрошена вся необходимая документация, в том числе лицензия и договоры на суррогатное материнство.

Подчеркивается, что в рамках уголовного дела будут установлены обстоятельства произошедшего, причины и условия, приведшие к смерти младенца. Кроме того, следователи дадут оценку "законности деятельности юридической компании, которая проводила программы суррогатного материнства, а также сделки в отношении новорожденных, в том числе для последующего вывоза их за рубеж".