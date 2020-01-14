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В Подмосковье умер младенец, рожденный суррогатной матерью
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РИА Новости

В Подмосковье умер младенец, рожденный суррогатной матерью

18:11 14.01.2020 (обновлено: 18:12 14.01.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Следователи проверят деятельность компании, занимающейся суррогатным материнством, после смерти младенца в квартире в одном из подмосковных поселков, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
"Проводится проверка по факту обнаружения в одной из квартир в поселке ВНИИССОК тела новорожденного мальчика без видимых признаков насильственной смерти. По предварительным данным следствия, мальчик рожденный суррогатной матерью в декабре 2019 года, находился под присмотром няни в квартире, где также находилось еще трое детей, рожденных аналогичным способом", - сказала она.
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Отмечается, что дети проживали в квартире до тех пор, пока их родители - иностранцы - оформляли на детей документы, в том числе для дальнейшего вывоза за рубеж.
Сообщается, что следователи осмотрели квартиру, опросили жителей дома, няню ребенка, а также руководство и менеджера организации по вопросам суррогатного материнства. По предварительным данным эксперта, ребенок умер от синдрома внезапной смерти новорожденного.
"В юридической компании, которая проводила программы суррогатного материнства, запрошена вся необходимая документация, в том числе лицензия и договоры на суррогатное материнство. Три находившихся в квартире новорожденных изъяты и помещены в детскую городскую больницу", - добавила Врадий.
Подчеркивается, что при проверке будут установлены обстоятельства произошедшего, причины и условия, приведшие к смерти младенца. Кроме того, следователи дадут оценку "законности деятельности юридической компании, которая проводила программы суррогатного материнства".
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