В Подмосковье умер младенец, рожденный суррогатной матерью

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Следователи проверят деятельность компании, занимающейся суррогатным материнством, после смерти младенца в квартире в одном из подмосковных поселков, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Ольга Врадий. Следователи проверят деятельность компании, занимающейся суррогатным материнством, после смерти младенца в квартире в одном из подмосковных поселков, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области

"Проводится проверка по факту обнаружения в одной из квартир в поселке ВНИИССОК тела новорожденного мальчика без видимых признаков насильственной смерти. По предварительным данным следствия, мальчик рожденный суррогатной матерью в декабре 2019 года, находился под присмотром няни в квартире, где также находилось еще трое детей, рожденных аналогичным способом", - сказала она.

Отмечается, что дети проживали в квартире до тех пор, пока их родители - иностранцы - оформляли на детей документы, в том числе для дальнейшего вывоза за рубеж.

Сообщается, что следователи осмотрели квартиру, опросили жителей дома, няню ребенка, а также руководство и менеджера организации по вопросам суррогатного материнства. По предварительным данным эксперта, ребенок умер от синдрома внезапной смерти новорожденного.

"В юридической компании, которая проводила программы суррогатного материнства, запрошена вся необходимая документация, в том числе лицензия и договоры на суррогатное материнство. Три находившихся в квартире новорожденных изъяты и помещены в детскую городскую больницу", - добавила Врадий.

Подчеркивается, что при проверке будут установлены обстоятельства произошедшего, причины и условия, приведшие к смерти младенца. Кроме того, следователи дадут оценку "законности деятельности юридической компании, которая проводила программы суррогатного материнства".