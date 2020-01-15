В Бишкеке активисты требуют предотвратить конфликты с Таджикистаном

Десятого января в районе киргизского села Кок-Таш неизвестные закидали несколько автомашин и дом киргизстанцев камнями, прибывших на место ЧП пограничников обстреляли из мелкокалиберного оружия. Как утверждают в ведомстве, огонь велся со стороны Таджикистана. При этом по версии Душанбе, инцидент спровоцировала киргизская сторона. В погранвойсках Таджикистана заявляют, что ночью с киргизской стороны обстреляли машину сотрудника отдела внутренних дел города Исфара. В субботу в том же районе произошла стычка между жителями приграничных сел двух государств, в результате которой стороны забросали друг друга камнями. После этого по подозрению в хулиганстве и участии в массовых беспорядках правоохранительные органы Киргизии задержали четверых жителей Баткенской области. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков потребовал ускорить работу до делимитации границы.