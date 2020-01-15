Шерегеш вошел в десятку самых посещаемых мест в России

"Шерегеш вошёл в десятку самых посещаемых мест России. Покататься по знаменитому "пухляку" приехали более 130 тысячи туристов, и это почти на треть больше, чем в прошлом сезоне. Причём гости едут не только со всей России, но и из других стран: Германии, Испании, Франции, США, Аргентины, Бразилии и ОАЭ", – написал губернатор.