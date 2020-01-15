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Туризм
2020-01-15T09:35+0300
https://ria.ru/20200115/1563428605.html
Шерегеш вошел в десятку самых посещаемых мест в России
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40846/73/408467379_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_68685ee930a7de5337c75d95bcf3719a.jpg
РИА Новости

Шерегеш вошел в десятку самых посещаемых мест в России

09:35 15.01.2020
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкШерегеш
Шерегеш
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Шерегеш. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 15 янв - РИА Новости. Горнолыжный курорт Шерегеш в Кузбассе вошел в десятку самых посещаемых мест России, сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
"Шерегеш вошёл в десятку самых посещаемых мест России. Покататься по знаменитому "пухляку" приехали более 130 тысячи туристов, и это почти на треть больше, чем в прошлом сезоне. Причём гости едут не только со всей России, но и из других стран: Германии, Испании, Франции, США, Аргентины, Бразилии и ОАЭ", – написал губернатор.
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Он подчеркнул, что региональная власть работает над тем, чтобы курорт стал комфортнее для туристов.
"На открытии горнолыжного сезона подписали с инвесторами ряд соглашений. Здесь возведут три подъёмника, три канатные дороги и две большие гостиницы. Также планируем построить технологическую дорогу, транспортную развязку, систему водоснабжения и реконструировать систему водоотведения", – уточнил Цивилев.
Губернатор отметил, что помимо Шерегеша в Кузбассе есть ещё места, привлекающие внимание туристов.
"Например, на Танае в Промышленновском районе отдохнули около 17 тысяч человек, около 3 тысяч туристов приехали покататься на гору Югус в Междуреченске и столько же посетили курорт "Горная Саланга" в Тисульском районе", – сообщил Цивилев.
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ТуризмСергей ЦивилевКемеровская областьОбщество
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